Tuyển Sản xuất CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ ĐIỆN HAECO làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 15 Triệu

Mức lương 9 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Udic Riverside, 122 Vĩnh Tuy, Hai Bà Trưng, Hà Nội, Hai Bà Trưng

- Tiếp nhận các yêu cầu phát triển sản phẩm mới

- Thiết kế bản vẽ sản phẩm mới, bản vẽ khuôn và các chi tiết máy.

- Thiết kế các sản phẩm liên quan đến đường dây điện trung thế.

- Quản lý các dự án theo quy trình làm việc của công ty

- Tốt nghiệp đại học các ngành kỹ thuật (kỹ sư kết cấu thép, cơ khí, chế tạo, tự động hóa, ...)

- Sử dụng thành thạo máy tính và các phần mềm cho ngành cơ khí (autocad 2d, 3d, ...)

- Có ít nhất 2 năm kinh nghiệm

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ ĐIỆN HAECO Thì Được Hưởng Những Gì

- Tăng lương theo hiệu quả công tác và cam kết đầy đủ các chế độ dành cho người lao động theo như quy định pháp luật hiện hành (BHXH, BHYT, BHTN...).

- Được tham gia các hoạt động ngoại khóa: văn nghệ, thể thao, du lịch của Công ty.

- Lộ trình phát triển nghề nghiệp rõ ràng. Có cơ hội thăng tiến cao trong công việc.

- Được tiếp xúc với nhiều khách hàng, gia tăng kỹ năng các kỹ năng phát triển bản thân.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ ĐIỆN HAECO

