Tuyển IT phần mềm CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG THÁI HƯNG làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu

Mức lương 10 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 3 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tòa Golden Field Nguyễn Cơ Thạch - Hàm Nghi , Từ Liêm

Mô Tả Công Việc IT phần mềm Với Mức Lương 10 - 15 Triệu

- Thiết kế sản phẩm in ấn 2D (áo thun, canvas, poster, metalsign...) phục vụ cho khách hàng thị trường US, EU dựa trên Idea có sẵn hoặc sáng tạo để đề xuất ý tưởng thiết kế mới cho các sản phẩm theo từng chiến dịch.

- Phối hợp với Team Design chỉnh sửa mẫu sản phẩm, newdesign, redesign, tách nền, mockup,... theo yêu cầu của các bộ phận, phục vụ cho các nền tảng bán hàng: Merch by Amazon, Etsy, ...

- Hoàn thành các công việc khác liên quan đến thiết kế theo yêu cầu của quản lý.

Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Ưu tiên nữ, Có kinh nghiệm design 2D tối thiểu 1 năm

- Sử dụng thành thạo Photoshop, AI.

- Có kinh nghiệm làm design POD , ornament là 1 lợi thế

- Linh hoạt, yêu thích công việc sáng tạo

Tại CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG THÁI HƯNG Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương cứng 8-10 tr + Thưởng KPIs (Trao đổi cụ thể khi phỏng vấn)

- Thu nhập trung bình lên tới 10 – 15 tr.

- Nghỉ lễ tết theo quy định nhà nước, có quỹ ăn vặt hàng tháng.

- Được cấp máy tính làm việc

- Được training trực tiếp từ các expert trong ngành

- Môi trường làm việc 100% 9x 2k năng động, trẻ trung, thoả sức sáng tạo.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG THÁI HƯNG

