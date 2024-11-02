Tuyển Công nghệ Thông tin CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI THỜI TRANG NAM PHƯƠNG làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 12 Triệu

Mức lương 7 - 12 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Số 33, ngõ 102 Khuất Duy Tiến, Thanh Xuân, Hà Nội, Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc Công nghệ Thông tin Với Mức Lương 7 - 12 Triệu

Thiết kế các hình in trên áo dựa trên ý tưởng của khách hàng (áo phông cổ bẻ, áo phông cổ tròn, áo 3D, Trao đổi ý tưởng thiết kế với nhân viên kinh doanh để trao đổi thông tin tới khách hàng đảm bảo thời gian, tiến độ công việc, đúng yêu cầu của khách hàng. Thiết kế hình ảnh Thiết kế banner, popup Thực hiện các công việc phối hợp khác trong phạm vi trách nhiệm của Phòng Marketing theo phân công của cấp trên. Báo cáo kết quả công việc cuối tuần

Với Mức Lương 7 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Ứng viên tốt nghiệp các chuyên ngành như Thiết kế, Mỹ thuật hoặc từng tham gia các khóa học về thiết kế đồ họa. Có kinh nghiệm từ 6 tháng ở vị trí tương đương. Có định hướng phát triển ở lĩnh vực thiết kế đồ họa. Là người năng động, hiện tại, sáng tạo. Sử dụng thành thạo phần mềm: Adobe photoshop, Illustrator, AE,... các phần mềm về thiết kế đồ họa.

Tại CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI THỜI TRANG NAM PHƯƠNG Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập từ 7-12tr/tháng (Bao gồm: Lương cơ bản+ Phụ cấp + thưởng) Chế độ phúc lợi: Theo quy định của công ty và luật lao động hiện hành. Được trao quyền để khai phá bản thân, phát triển tư duy và đóng góp vào sự phát triển của công ty thông qua các dự án. Có cơ hội học hỏi, phát triển chuyên môn nhờ sự dẫn dắt của teamlead nhiều kinh nghiệm.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI THỜI TRANG NAM PHƯƠNG

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.