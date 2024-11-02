Tuyển Công nghệ Thông tin CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI THỜI TRANG NAM PHƯƠNG làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 12 Triệu

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI THỜI TRANG NAM PHƯƠNG
Ngày đăng tuyển: 02/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 01/12/2024
CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI THỜI TRANG NAM PHƯƠNG

Công nghệ Thông tin

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Công nghệ Thông tin Tại CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI THỜI TRANG NAM PHƯƠNG

Mức lương
7 - 12 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Số 33, ngõ 102 Khuất Duy Tiến, Thanh Xuân, Hà Nội, Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc Công nghệ Thông tin Với Mức Lương 7 - 12 Triệu

Thiết kế các hình in trên áo dựa trên ý tưởng của khách hàng (áo phông cổ bẻ, áo phông cổ tròn, áo 3D, Trao đổi ý tưởng thiết kế với nhân viên kinh doanh để trao đổi thông tin tới khách hàng đảm bảo thời gian, tiến độ công việc, đúng yêu cầu của khách hàng. Thiết kế hình ảnh Thiết kế banner, popup Thực hiện các công việc phối hợp khác trong phạm vi trách nhiệm của Phòng Marketing theo phân công của cấp trên. Báo cáo kết quả công việc cuối tuần
Thiết kế các hình in trên áo dựa trên ý tưởng của khách hàng (áo phông cổ bẻ, áo phông cổ tròn, áo 3D,
Trao đổi ý tưởng thiết kế với nhân viên kinh doanh để trao đổi thông tin tới khách hàng đảm bảo thời gian, tiến độ công việc, đúng yêu cầu của khách hàng.
Thiết kế hình ảnh Thiết kế banner, popup
Thực hiện các công việc phối hợp khác trong phạm vi trách nhiệm của Phòng Marketing theo phân công của cấp trên.
Báo cáo kết quả công việc cuối tuần

Với Mức Lương 7 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Ứng viên tốt nghiệp các chuyên ngành như Thiết kế, Mỹ thuật hoặc từng tham gia các khóa học về thiết kế đồ họa. Có kinh nghiệm từ 6 tháng ở vị trí tương đương. Có định hướng phát triển ở lĩnh vực thiết kế đồ họa. Là người năng động, hiện tại, sáng tạo. Sử dụng thành thạo phần mềm: Adobe photoshop, Illustrator, AE,... các phần mềm về thiết kế đồ họa.
Ứng viên tốt nghiệp các chuyên ngành như Thiết kế, Mỹ thuật hoặc từng tham gia các khóa học về thiết kế đồ họa.
Có kinh nghiệm từ 6 tháng ở vị trí tương đương.
Có định hướng phát triển ở lĩnh vực thiết kế đồ họa.
Là người năng động, hiện tại, sáng tạo.
Sử dụng thành thạo phần mềm: Adobe photoshop, Illustrator, AE,... các phần mềm về thiết kế đồ họa.

Tại CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI THỜI TRANG NAM PHƯƠNG Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập từ 7-12tr/tháng (Bao gồm: Lương cơ bản+ Phụ cấp + thưởng) Chế độ phúc lợi: Theo quy định của công ty và luật lao động hiện hành. Được trao quyền để khai phá bản thân, phát triển tư duy và đóng góp vào sự phát triển của công ty thông qua các dự án. Có cơ hội học hỏi, phát triển chuyên môn nhờ sự dẫn dắt của teamlead nhiều kinh nghiệm.
Thu nhập từ 7-12tr/tháng (Bao gồm: Lương cơ bản+ Phụ cấp + thưởng)
Chế độ phúc lợi: Theo quy định của công ty và luật lao động hiện hành.
Được trao quyền để khai phá bản thân, phát triển tư duy và đóng góp vào sự phát triển của công ty thông qua các dự án.
Có cơ hội học hỏi, phát triển chuyên môn nhờ sự dẫn dắt của teamlead nhiều kinh nghiệm.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI THỜI TRANG NAM PHƯƠNG

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI THỜI TRANG NAM PHƯƠNG

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Trụ sở: 102 Khuất Duy Tiến, Nhân Chính, Thanh Xuân, Hà Nội/Cơ sở 2: 100 Nguyễn Xiển, Phường Hạ Đình, Quận Thanh Xuân, TP Hà Nội

