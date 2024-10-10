Tuyển IT phần mềm Công ty cổ phần công nghệ tài chính viễn thông FTL làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tầng 2 tòa Da Phu Building, số 3 ngách 8 ngõ 76 Duy Tân, Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy, Hà Nội, Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc IT phần mềm Với Mức Lương Thỏa thuận

Tạo mẫu thiết kế, ý tưởng, lên mẫu, phát triển ý tưởng thiết kế theo yêu cầu của dự án. Chuẩn bị hình ảnh minh họa hoặc các bản phác thảo Đưa ra ý tưởng sáng tạo, tư vấn cho khách hàng Chịu trách nhiệm về chất lượng và tiến độ công việc phụ trách

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có khả năng bao quát tổng thể (kết hợp giữa hình ảnh và ý tưởng) để có thể đưa ra các concept nhanh, phù hợp với yêu cầu của dự án Sử dụng thành thạo các phần mềm về đồ họa: Adobe Photoshop, Adobe Illustrator (biết sử dụng Figma,.. là 1 lợi thế) Có khả năng thể hiện ý tưởng tốt. Chủ động, có tinh thần trách nhiệm cao trong công việc Có đam mê, nhiệt huyết, sáng tạo và các ý tưởng mang tính đột phá Có kiến thức về thị trường Game online.

Tại Công ty cổ phần công nghệ tài chính viễn thông FTL Thì Được Hưởng Những Gì

Thưởng theo năng lực và cuối mỗi dự án Tháng lương thứ 13 Thưởng cuối năm theo kết quả công việc của cá nhân, bộ phận và các ngày Lễ theo quy định của Công ty Bảo hiểm theo quy định của Nhà nước Chế độ phép theo quy định Nghỉ mát, picnic hàng năm Khám sức khỏe định kỳ hàng năm

