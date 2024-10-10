Tuyển IT phần mềm Công ty cổ phần công nghệ tài chính viễn thông FTL làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng IT phần mềm Tại Công ty cổ phần công nghệ tài chính viễn thông FTL
- Hà Nội: Tầng 2 tòa Da Phu Building, số 3 ngách 8 ngõ 76 Duy Tân, Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy, Hà Nội, Cầu Giấy
Mô Tả Công Việc IT phần mềm Với Mức Lương Thỏa thuận
Tạo mẫu thiết kế, ý tưởng, lên mẫu, phát triển ý tưởng thiết kế theo yêu cầu của dự án.
Chuẩn bị hình ảnh minh họa hoặc các bản phác thảo
Đưa ra ý tưởng sáng tạo, tư vấn cho khách hàng
Chịu trách nhiệm về chất lượng và tiến độ công việc phụ trách
Tạo mẫu thiết kế, ý tưởng, lên mẫu, phát triển ý tưởng thiết kế theo yêu cầu của dự án.
Chuẩn bị hình ảnh minh họa hoặc các bản phác thảo
Đưa ra ý tưởng sáng tạo, tư vấn cho khách hàng
Chịu trách nhiệm về chất lượng và tiến độ công việc phụ trách
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Có khả năng bao quát tổng thể (kết hợp giữa hình ảnh và ý tưởng) để có thể đưa ra các concept nhanh, phù hợp với yêu cầu của dự án
Sử dụng thành thạo các phần mềm về đồ họa: Adobe Photoshop, Adobe Illustrator (biết sử dụng Figma,.. là 1 lợi thế)
Có khả năng thể hiện ý tưởng tốt.
Chủ động, có tinh thần trách nhiệm cao trong công việc
Có đam mê, nhiệt huyết, sáng tạo và các ý tưởng mang tính đột phá
Có kiến thức về thị trường Game online.
Tại Công ty cổ phần công nghệ tài chính viễn thông FTL Thì Được Hưởng Những Gì
Thưởng theo năng lực và cuối mỗi dự án
Tháng lương thứ 13
Thưởng cuối năm theo kết quả công việc của cá nhân, bộ phận và các ngày Lễ theo quy định của Công ty
Bảo hiểm theo quy định của Nhà nước
Chế độ phép theo quy định
Nghỉ mát, picnic hàng năm
Khám sức khỏe định kỳ hàng năm
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần công nghệ tài chính viễn thông FTL
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI