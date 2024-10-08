Tuyển Marketing/PR/Quảng cáo CÔNG TY TNHH TM TÂN NHẤT HƯƠNG làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 11 Triệu

Mức lương 10 - 11 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 155 Tân Kỳ Tân Quý, Tân Sơn Nhì, Tân Phú

Mô Tả Công Việc Marketing/PR/Quảng cáo Với Mức Lương 10 - 11 Triệu

- Thiết kế/chỉnh sửa banner, poster, phối cảnh,.... cho các chương trình, sự kiện

- Thiết kế ấn phẩm in ấn: Tờ rơi, backdrop,.... phục vụ cho các chương trình, sự kiện

- Thực hiện được đa dạng nội dung thiết kế: hình ảnh, gift,....

- Phối hợp chặt chẽ với các bộ phận liên quan để đưa ra phương án thiết kế phù hợp với sản phẩm/dịch vụ, phát huy hiệu quả công việc

- Xử lý hình ảnh tốt, phối hợp với team Marketing lên ý tưởng thiết kế cho các chiến dịch.

Với Mức Lương 10 - 11 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Yêu cầu: Nam; độ tuổi 22-30

- Tốt nghiệp Đại học các chuyên ngành thiết kế đồ họa, mỹ thuật đa phương tiện...

- Có kinh nghiệm thiết kế chuyên về mảng F&B, FMCG là lợi thế

- Có tư duy thẩm mỹ, khả năng sáng tạo và thói quen câp nhật xu hướng thiết kế hiện đại

- Sử dụng thành thạo các phần mềm đồ họa như: Adobe Photoshop, Adobe Illustrator,....

- Yêu thích quay, dựng, chỉnh sửa ảnh và video. Am hiểu về cách thiết kế hình ảnh trên các nền tảng mạng xã hội (Facebook, Instagram, Tiktok,...) & Các sàn TMĐT (Shopee, Lazada, Tiki,...) là một lợi thế.

- Có tư duy về màu sắc, bố cục tốt, khả năng tư duy hình ảnh sáng tạo, phối màu sắc linh hoạt và thẩm mỹ tốt, nhiều ý tưởng thiết kế

- Kinh nghiệm: 2 năm hoặc các kinh nghiệm tương đương

- Vui lòng gửi CV đính kèm đường link Portfolio khi ứng tuyển. Bộ phận nhân sự xin phép chỉ liên hệ những hồ sơ đạt yêu cầu.

Tại CÔNG TY TNHH TM TÂN NHẤT HƯƠNG Thì Được Hưởng Những Gì

- Thu nhập (NET) thỏa thuận theo năng lực

- Thời gian làm việc: 8h-17h (Thứ 2 đến thứ 7)

- Được cung cấp PC, trang thiết bị để làm việc

- Hưởng đầy đủ quyền lợi của luật lao động: BHXH, BHYT, BHTN, phép năm, nghỉ lễ tết...

- Ăn trưa miễn phí tại công ty

- Khám sức khỏe định kỳ hàng năm

- Cơ hội tham gia các khóa học nâng cao kỹ năng chuyên môn

- Môi trường làm việc năng động, thoải mái, thỏa sức sáng tạo

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH TM TÂN NHẤT HƯƠNG

