Tuyển Thiết kế đồ hoạ CÔNG TY TNHH X.E.X GROUP làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 11 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Thiết kế đồ hoạ Tại CÔNG TY TNHH X.E.X GROUP
Mức lương
10 - 11 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh: 18 Nguyễn Thái Học, Phường Cầu Ông Lãnh, Quận 1
Mô Tả Công Việc Thiết kế đồ hoạ Với Mức Lương 10 - 11 Triệu
Thiết kế hình ảnh brochure, banner, poster, standee,... ấn phẩm phục vụ marketing theo yêu cầu nhận diện brand phuộc giảm xóc ô tô, phim cách nhiệt ô tô, pô XEX
- Phối hợp cùng bộ phận Marketing phát triển nội dung, hình ảnh cho các kênh truyền thông của công ty: Facebook, Tiktok, Zalo, Youtube, Website,...
- Các công việc khác theo yêu cầu Ban Quản Lý.
- Chi tiết công việc sẽ trao đổi cụ thể trong buổi phỏng vấn
Với Mức Lương 10 - 11 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Yêu cầu ứng viên
- Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên các chuyên ngành liên quan đến thiết kế đồ họa 2D, 3D.
- Có kinh nghiệm thiết kế phối cảnh 3D mảng phụ tùng, phụ kiện xe ô tô
- Thành thạo công việc thiết kế đồ họa (sử dụng các phần mềm đồ họa: 3DS MAX/ SKETCHUP, AUTO CAD, AI, Photoshop,...)
- Có khả năng chịu được áp lực cao trong công việc.
- Gửi kèm Portfolio một số tác phẩm, công trình tiêu biểu ứng viên đã từng thực hiện
Tại CÔNG TY TNHH X.E.X GROUP Thì Được Hưởng Những Gì
Thu nhập: Lương cứng + Phụ cấp ăn trưa 1triệu/ Tháng. Thưởng team Marketing
Tăng lương hằng năm + thưởng hiệu quả công việc
Hưởng các chính sách, chế độ bảo hiểm theo đúng quy định của Luật lao động Việt Nam
Được đào tạo chuyên sâu về chuyên môn và kỹ năng từ ban lãnh đạo công ty
Tham gia các hoạt động gắn kết nội bộ hằng quý, hằng năm, hay các dịp lễ tết, du lịch trong và ngoài nước hàng năm.
Môi trường làm việc trẻ, năng động, chuyên nghiệp, khuyến khích sự phát triển của từng cá nhân.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH X.E.X GROUP
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
