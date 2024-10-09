Tuyển Thiết kế đồ hoạ CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT HÀNH SÁCH THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH - FAHASA Pro Company làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 12 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Thiết kế đồ hoạ Tại CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT HÀNH SÁCH THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH - FAHASA Pro Company
Mức lương
10 - 12 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh: 387
- 389 Hai Bà Trưng, P.Võ Thị Sáu, Quận 3
Mô Tả Công Việc Thiết kế đồ hoạ Với Mức Lương 10 - 12 Triệu
- Thiết kế banner cho website và app công ty
- Thiết kế tờ rơi, pano, chương trình quảng cáo marketing cho công ty
- Thiết kế layout cho landing page của web/app TMĐT
- Resize hình KV thiết kế theo kích thước quảng cáo
- Thiết kế banner social media cho các sự kiện
- Thỉnh thoảng đi sự kiện theo sự phân công của cấp trên
Với Mức Lương 10 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Có ít nhất 2 năm kinh nghiệm
Có ít nhất 2 năm kinh nghiệm
- Ứng viên tốt nghiệp các trường Mỹ thuật chuyên ngành thiết kế đồ hoạ.
- Sử dụng thành thạo các phần mềm thiết kế: illustrator, Photoshop,...
- Nhiệt tình, có trách nhiệm với công việc, biết làm việc nhóm.
- Có khả năng và sẵn sàng tham gia event khi công ty cần
CV giới thiệu bản thân, kinh nghiệm. Gửi kèm portfolio cập nhật mới nhất.
CV giới thiệu bản thân, kinh nghiệm.
Gửi kèm portfolio cập nhật mới nhất.
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT HÀNH SÁCH THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH - FAHASA Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì
- Hưởng đầy đủ quyền lợi theo luật lao động.
- Được đóng bảo hiểm xã hội và bảo hiểm y tế khi ký hợp đồng chính thức.
- Có thưởng vào các dịp lễ, Tết. Đi du lịch hàng năm cùng công ty.
- Được trau rồi kiến thức và được đào tạo kỹ năng làm việc.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT HÀNH SÁCH THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH - FAHASA Pro Company
