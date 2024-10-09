Tuyển Thiết kế đồ hoạ CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT HÀNH SÁCH THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH - FAHASA Pro Company làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 12 Triệu

Mức lương 10 - 12 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 387 - 389 Hai Bà Trưng, P.Võ Thị Sáu, Quận 3

Mô Tả Công Việc Thiết kế đồ hoạ Với Mức Lương 10 - 12 Triệu

- Thiết kế banner cho website và app công ty

- Thiết kế tờ rơi, pano, chương trình quảng cáo marketing cho công ty

- Thiết kế layout cho landing page của web/app TMĐT

- Resize hình KV thiết kế theo kích thước quảng cáo

- Thiết kế banner social media cho các sự kiện

- Thỉnh thoảng đi sự kiện theo sự phân công của cấp trên

Với Mức Lương 10 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Có ít nhất 2 năm kinh nghiệm

-

Có ít nhất 2 năm kinh nghiệm

- Ứng viên tốt nghiệp các trường Mỹ thuật chuyên ngành thiết kế đồ hoạ.

- Sử dụng thành thạo các phần mềm thiết kế: illustrator, Photoshop,...

- Nhiệt tình, có trách nhiệm với công việc, biết làm việc nhóm.

- Có khả năng và sẵn sàng tham gia event khi công ty cần

CV giới thiệu bản thân, kinh nghiệm. Gửi kèm portfolio cập nhật mới nhất.

CV giới thiệu bản thân, kinh nghiệm.

Gửi kèm portfolio cập nhật mới nhất.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT HÀNH SÁCH THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH - FAHASA Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì

- Hưởng đầy đủ quyền lợi theo luật lao động.

- Được đóng bảo hiểm xã hội và bảo hiểm y tế khi ký hợp đồng chính thức.

- Có thưởng vào các dịp lễ, Tết. Đi du lịch hàng năm cùng công ty.

- Được trau rồi kiến thức và được đào tạo kỹ năng làm việc.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT HÀNH SÁCH THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH - FAHASA Pro Company

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin