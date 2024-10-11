Tuyển Thiết kế đồ hoạ CÔNG TY CỔ PHẦN MUA BÁN CƠ CẤU SÁP NHẬP DOANH NGHIỆP M&A VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 13 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN MUA BÁN CƠ CẤU SÁP NHẬP DOANH NGHIỆP M&A VIỆT NAM
Ngày đăng tuyển: 11/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 30/11/2024
Thiết kế đồ hoạ

Mức lương
10 - 13 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: 136 Phạm Văn Đồng, Xuân Đỉnh, Bắc Từ Liêm

Phân tích và nghiên cứu về yêu cầu của công việc thiết kế, đảm bảo đặc điểm nhận diện thương hiệu, mang tính thẩm mỹ cao đúng định vị thương hiệu Thiết kế bộ ấn phẩm của sự kiện, tấn phẩm in ấn banner, poster, standee, backdrop, thư mời, voucher..., ấn phẩm POSM phục vụ dự án Marketing, theo chiến dịch truyền thông Phối hợp với bộ phận liên quan để lên ý tưởng thiết kế các ấn phẩm sử dụng trên các kênh truyền thông của công ty Quản lý hình ảnh chụp tại sự kiện, chỉnh sửa hình ảnh sau sự kiện để phục vụ cho các hoạt động của Marketing Quản lý việc in ấn, in test. Tìm hiểu cá chất liệu, vật liệu phục vụ in ấn Giám sát thi công các sản phẩm thiết kế đến khi thành thành phẩm Quản lý, lưu trữ, bảo quản các tài sản thiết kế Thực hiện các công việc chung của khối và công ty
Phân tích và nghiên cứu về yêu cầu của công việc thiết kế, đảm bảo đặc điểm nhận diện thương hiệu, mang tính thẩm mỹ cao đúng định vị thương hiệu
Thiết kế bộ ấn phẩm của sự kiện, tấn phẩm in ấn banner, poster, standee, backdrop, thư mời, voucher..., ấn phẩm POSM phục vụ dự án Marketing, theo chiến dịch truyền thông
Phối hợp với bộ phận liên quan để lên ý tưởng thiết kế các ấn phẩm sử dụng trên các kênh truyền thông của công ty
Quản lý hình ảnh chụp tại sự kiện, chỉnh sửa hình ảnh sau sự kiện để phục vụ cho các hoạt động của Marketing
Quản lý việc in ấn, in test. Tìm hiểu cá chất liệu, vật liệu phục vụ in ấn
Giám sát thi công các sản phẩm thiết kế đến khi thành thành phẩm
Quản lý, lưu trữ, bảo quản các tài sản thiết kế
Thực hiện các công việc chung của khối và công ty

Độ tuổi/ Giới tính: Không yêu cầu Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên chuyên ngành thiết kế Có ít nhất 1 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương Sử dụng thành thạo các phần mềm thiết kế Có khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm Có tư duy, kinh nghiệm về nghệ thuật là một lợi thế Tốc độ làm việc nhanh và chịu được áp lực tốt, đảm bảo hoàn thành công việc được giao Nhiệt tình, linh hoạt trong công việc
Độ tuổi/ Giới tính: Không yêu cầu
Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên chuyên ngành thiết kế
Có ít nhất 1 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương
Sử dụng thành thạo các phần mềm thiết kế
Có khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm
Có tư duy, kinh nghiệm về nghệ thuật là một lợi thế
Tốc độ làm việc nhanh và chịu được áp lực tốt, đảm bảo hoàn thành công việc được giao
Nhiệt tình, linh hoạt trong công việc

Tham gia BHXH và nhiều chế độ đãi ngộ khác. Xét duyệt tăng lương định kỳ hàng năm (theo thành tích và tính chất công việc); Các hoạt động văn hóa doanh nghiệp đa dạng, thường xuyên; Các chế độ khác theo quy định của nhà nước.
Tham gia BHXH và nhiều chế độ đãi ngộ khác. Xét duyệt tăng lương định kỳ hàng năm (theo thành tích và tính chất công việc);
Các hoạt động văn hóa doanh nghiệp đa dạng, thường xuyên;
Các chế độ khác theo quy định của nhà nước.

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN MUA BÁN CƠ CẤU SÁP NHẬP DOANH NGHIỆP M&A VIỆT NAM

CÔNG TY CỔ PHẦN MUA BÁN CƠ CẤU SÁP NHẬP DOANH NGHIỆP M&A VIỆT NAM

Quy mô: 500 - 1000 Nhân viên
Địa điểm: Số 136 Phạm Văn Đồng, Phường Xuân Đỉnh, Quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội

