Tuyển Thiết kế đồ hoạ Công ty CP mỹ thuật Việt An làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 13 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Thiết kế đồ hoạ Tại Công ty CP mỹ thuật Việt An
Mức lương
10 - 13 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: P.201 TT văn hóa, ngõ 61 lạc Trung, Vĩnh Tuy, Hai Bà Trưng, HN, Hai Bà Trưng
Mô Tả Công Việc Thiết kế đồ hoạ Với Mức Lương 10 - 13 Triệu
- Làm việc tại bộ phận thiết kế và phát triển sản phẩm.
- Thiết kế chủ yếu trên máy tính
- Ngoài ra, thiết kế hỗ trợ bộ phận Sale Marketing (Tờ rơi, Label, Hộp quà, Hangtab, Sticker,...).
- Lên mẫu, thiết kế phù hợp với yêu cầu của từng khách hàng
- Thực hiện các công việc liên quan đến quy trình làm mẫu (từ ý tưởng đến khăn mẫu thành phẩm).
- Làm việc với các bộ phận liên quan đến việc cần thiết kế
Với Mức Lương 10 - 13 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Siêng năng, trung thực, chịu khó.
- Có tinh thần trách nhiệm.
- Làm việc nhóm tốt.
- Sáng tạo, nhanh nhẹn.
- Giới tính: Nam/Nữ
- Ưu tiên các ứng viên đã có kinh nghiệm từ 1 năm trở lên
- Biết các phần mềm PST, AI, Corel (cơ bản)
Tại Công ty CP mỹ thuật Việt An Thì Được Hưởng Những Gì
- Làm việc trong môi trường năng động, chuyên nghiệp có nhiều cơ hội thăng tiến. - Cung cấp trang thiết bị đầy đủ để phục vụ công việc. - Được đóng BHXH, BHYT, BHTN. - Được hưởng các chính sách phúc lợi theo quy định của công ty. - Được đào tạo, nâng cao nghiệp vụ thường xuyên.
- Được thưởng lương tháng 13, các ngày lễ, Tết
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty CP mỹ thuật Việt An
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI