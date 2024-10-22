Tuyển Thiết kế đồ hoạ Công ty CP mỹ thuật Việt An làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 13 Triệu

Mức lương 10 - 13 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: P.201 TT văn hóa, ngõ 61 lạc Trung, Vĩnh Tuy, Hai Bà Trưng, HN, Hai Bà Trưng

Mô Tả Công Việc Thiết kế đồ hoạ Với Mức Lương 10 - 13 Triệu

- Làm việc tại bộ phận thiết kế và phát triển sản phẩm.

- Thiết kế chủ yếu trên máy tính

- Ngoài ra, thiết kế hỗ trợ bộ phận Sale Marketing (Tờ rơi, Label, Hộp quà, Hangtab, Sticker,...).

- Lên mẫu, thiết kế phù hợp với yêu cầu của từng khách hàng

- Thực hiện các công việc liên quan đến quy trình làm mẫu (từ ý tưởng đến khăn mẫu thành phẩm).

- Làm việc với các bộ phận liên quan đến việc cần thiết kế

Yêu Cầu Công Việc

- Siêng năng, trung thực, chịu khó.

- Có tinh thần trách nhiệm.

- Làm việc nhóm tốt.

- Sáng tạo, nhanh nhẹn.

- Giới tính: Nam/Nữ

- Ưu tiên các ứng viên đã có kinh nghiệm từ 1 năm trở lên

- Biết các phần mềm PST, AI, Corel (cơ bản)

Tại Công ty CP mỹ thuật Việt An Thì Được Hưởng Những Gì

- Làm việc trong môi trường năng động, chuyên nghiệp có nhiều cơ hội thăng tiến. - Cung cấp trang thiết bị đầy đủ để phục vụ công việc. - Được đóng BHXH, BHYT, BHTN. - Được hưởng các chính sách phúc lợi theo quy định của công ty. - Được đào tạo, nâng cao nghiệp vụ thường xuyên.

- Được thưởng lương tháng 13, các ngày lễ, Tết

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty CP mỹ thuật Việt An

