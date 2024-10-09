Tuyển Thiết kế đồ hoạ TN ECOM GROUP làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Thiết kế đồ hoạ Tại TN ECOM GROUP
- Hà Nội: 61 Lạc Trung
- Vĩnh Tuy
- Minh Khai, Hai Bà Trưng
Mô Tả Công Việc Thiết kế đồ hoạ Với Mức Lương 10 - 15 Triệu
Thiết kế hình ảnh sản phẩm cho các sàn TMĐT (Shopee, TikTok, Lazada...).
Phối hợp với team marketing để thiết kế các chương trình khuyến mãi trên các nền tảng TMĐT và mạng xã hội (Social Media).
Phối hợp với các team khác để thực hiện công việc liên quan đến thiết kế.
Thiết kế hình ảnh, bố cục: landing page và website theo yêu cầu.
Thực hiện các công việc khác theo chỉ đạo từ cấp trên.
Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Đã có ít nhất 6 tháng kinh nghiệm làm ở vị trí tương tự.
Thành thạo các phần mềm thiết kế: Photoshop, Ai, Canva...
Tốt nghiệp Cao Đẳng/Đại Học - Nhanh nhẹn, hoạt bát, nắm bắt xu hướng nhanh, thích sáng tạo.
Chịu được áp lực công việc, nhanh nhẹn, trung thực và có tinh thần học hỏi.
Tại TN ECOM GROUP Thì Được Hưởng Những Gì
Thu nhập từ 10-15 triệu VND/tháng.
Thưởng theo hiệu quả công việc và các dịp lễ tết.
Được học tập khoá học để phát triển bản thân và chuyên môn
Cơ hội thăng tiến và làm việc trong môi trường năng động.
Tham gia các hoạt động team building, du lịch hàng năm.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại TN ECOM GROUP
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
