Tuyển Thiết kế đồ hoạ TN ECOM GROUP làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu

Mức lương 10 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 61 Lạc Trung - Vĩnh Tuy - Minh Khai, Hai Bà Trưng

Mô Tả Công Việc Thiết kế đồ hoạ Với Mức Lương 10 - 15 Triệu

Thiết kế hình ảnh sản phẩm cho các sàn TMĐT (Shopee, TikTok, Lazada...). Phối hợp với team marketing để thiết kế các chương trình khuyến mãi trên các nền tảng TMĐT và mạng xã hội (Social Media). Phối hợp với các team khác để thực hiện công việc liên quan đến thiết kế. Thiết kế hình ảnh, bố cục: landing page và website theo yêu cầu. Thực hiện các công việc khác theo chỉ đạo từ cấp trên.

Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Đã có ít nhất 6 tháng kinh nghiệm làm ở vị trí tương tự. Thành thạo các phần mềm thiết kế: Photoshop, Ai, Canva... Tốt nghiệp Cao Đẳng/Đại Học - Nhanh nhẹn, hoạt bát, nắm bắt xu hướng nhanh, thích sáng tạo. Chịu được áp lực công việc, nhanh nhẹn, trung thực và có tinh thần học hỏi.

Tại TN ECOM GROUP Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập từ 10-15 triệu VND/tháng. Thưởng theo hiệu quả công việc và các dịp lễ tết. Được học tập khoá học để phát triển bản thân và chuyên môn Cơ hội thăng tiến và làm việc trong môi trường năng động. Tham gia các hoạt động team building, du lịch hàng năm.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại TN ECOM GROUP

