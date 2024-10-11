Tuyển Thiết kế đồ hoạ CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ HÓA SINH VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu

Tuyển Thiết kế đồ hoạ CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ HÓA SINH VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ HÓA SINH VIỆT NAM
Ngày đăng tuyển: 11/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 07/11/2024
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ HÓA SINH VIỆT NAM

Thiết kế đồ hoạ

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Thiết kế đồ hoạ Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ HÓA SINH VIỆT NAM

Mức lương
10 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: số 9 Nghĩa Tân, Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Thiết kế đồ hoạ Với Mức Lương 10 - 15 Triệu

Làm việc với bộ phận Marketing để thiết kế Digital Banner, Poster, Brochure, Catalogue, Backdrop... phục vụ cho các kênh truyền thông của công ty Hỗ trợ thực hiện lên ý tưởng và sản xuất video / clips quảng cáo trên các nền tảng mạng xã hội (Facebook, Instagram, Tiktok, Youtube) Xây dựng ý tưởng theo yêu cầu sản phẩm và yêu cầu của các phòng ban. Hỗ trợ công việc của các bộ phận khác như Nhân Sự, Kinh doanh,.
Làm việc với bộ phận Marketing để thiết kế Digital Banner, Poster, Brochure, Catalogue, Backdrop... phục vụ cho các kênh truyền thông của công ty
Hỗ trợ thực hiện lên ý tưởng và sản xuất video / clips quảng cáo trên các nền tảng mạng xã hội (Facebook, Instagram, Tiktok, Youtube)
Xây dựng ý tưởng theo yêu cầu sản phẩm và yêu cầu của các phòng ban.
Hỗ trợ công việc của các bộ phận khác như Nhân Sự, Kinh doanh,.

Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp cử nhân chuyên ngành: Kiến trúc/ Thiết kế nội thất, Mỹ Thuật/ Nghệ thuật/ Thiết kế đồ hoạ. Có thái độ tích cực, học hỏi nhanh, không ngại khó, không ngại thay đổi. Có khả năng sắp xếp công việc, đảm bảo deadline, có tính tổ chức, có thể làm việc được trong điều kiện áp lực cao khi triển khai nhiều dự án cùng lúc. Có khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm tốt. Có tính cẩn thận, tỉ mỉ, chi tiết, có khả năng tập trung tư duy sáng tạo, phân tích nội dung thiết kế, chuyển tải ý tưởng và giao tiếp tốt. Sử dụng thành thạo các phần mềm design như AI, Photoshop, Indesign,... Có ý thức chủ động cập nhật xu hướng thiết kế, công nghệ mới để áp dụng vào công việc. Có ít nhất 1 năm kinh nghiệm thiết kế Digital và in ấn.
Tốt nghiệp cử nhân chuyên ngành: Kiến trúc/ Thiết kế nội thất, Mỹ Thuật/ Nghệ thuật/ Thiết kế đồ hoạ.
Có thái độ tích cực, học hỏi nhanh, không ngại khó, không ngại thay đổi.
Có khả năng sắp xếp công việc, đảm bảo deadline, có tính tổ chức, có thể làm việc được trong điều kiện áp lực cao khi triển khai nhiều dự án cùng lúc.
Có khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm tốt.
Có tính cẩn thận, tỉ mỉ, chi tiết, có khả năng tập trung tư duy sáng tạo, phân tích nội dung thiết kế, chuyển tải ý tưởng và giao tiếp tốt.
Sử dụng thành thạo các phần mềm design như AI, Photoshop, Indesign,...
Có ý thức chủ động cập nhật xu hướng thiết kế, công nghệ mới để áp dụng vào công việc.
Có ít nhất 1 năm kinh nghiệm thiết kế Digital và in ấn.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ HÓA SINH VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương từ 10 - 15 triệu/tháng. Môi trường làm việc năng động, thân thiện, các chế độ phúc lợi ưu đãi. Cơ hội phát triển nghề nghiệp ổn định lâu dài. Du lịch hằng năm, Thưởng Lễ,Tết, Lương tháng 13. Được đóng BHXH, BHYT theo quy định của nhà nước.
Mức lương từ 10 - 15 triệu/tháng.
Môi trường làm việc năng động, thân thiện, các chế độ phúc lợi ưu đãi.
Cơ hội phát triển nghề nghiệp ổn định lâu dài.
Du lịch hằng năm, Thưởng Lễ,Tết, Lương tháng 13.
Được đóng BHXH, BHYT theo quy định của nhà nước.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ HÓA SINH VIỆT NAM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ HÓA SINH VIỆT NAM

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ HÓA SINH VIỆT NAM

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

