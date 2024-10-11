Tuyển Thiết kế đồ hoạ CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ HÓA SINH VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu

Mức lương 10 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: số 9 Nghĩa Tân, Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Thiết kế đồ hoạ Với Mức Lương 10 - 15 Triệu

Làm việc với bộ phận Marketing để thiết kế Digital Banner, Poster, Brochure, Catalogue, Backdrop... phục vụ cho các kênh truyền thông của công ty Hỗ trợ thực hiện lên ý tưởng và sản xuất video / clips quảng cáo trên các nền tảng mạng xã hội (Facebook, Instagram, Tiktok, Youtube) Xây dựng ý tưởng theo yêu cầu sản phẩm và yêu cầu của các phòng ban. Hỗ trợ công việc của các bộ phận khác như Nhân Sự, Kinh doanh,.

Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp cử nhân chuyên ngành: Kiến trúc/ Thiết kế nội thất, Mỹ Thuật/ Nghệ thuật/ Thiết kế đồ hoạ. Có thái độ tích cực, học hỏi nhanh, không ngại khó, không ngại thay đổi. Có khả năng sắp xếp công việc, đảm bảo deadline, có tính tổ chức, có thể làm việc được trong điều kiện áp lực cao khi triển khai nhiều dự án cùng lúc. Có khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm tốt. Có tính cẩn thận, tỉ mỉ, chi tiết, có khả năng tập trung tư duy sáng tạo, phân tích nội dung thiết kế, chuyển tải ý tưởng và giao tiếp tốt. Sử dụng thành thạo các phần mềm design như AI, Photoshop, Indesign,... Có ý thức chủ động cập nhật xu hướng thiết kế, công nghệ mới để áp dụng vào công việc. Có ít nhất 1 năm kinh nghiệm thiết kế Digital và in ấn.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ HÓA SINH VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương từ 10 - 15 triệu/tháng. Môi trường làm việc năng động, thân thiện, các chế độ phúc lợi ưu đãi. Cơ hội phát triển nghề nghiệp ổn định lâu dài. Du lịch hằng năm, Thưởng Lễ,Tết, Lương tháng 13. Được đóng BHXH, BHYT theo quy định của nhà nước.

