Tuyển Thiết kế đồ hoạ CÔNG TY CP ỨNG DỤNG VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ TOÀN CẦU SMC làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 16 Triệu

CÔNG TY CP ỨNG DỤNG VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ TOÀN CẦU SMC
Ngày đăng tuyển: 22/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 22/10/2024
CÔNG TY CP ỨNG DỤNG VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ TOÀN CẦU SMC

Thiết kế đồ hoạ

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Thiết kế đồ hoạ Tại CÔNG TY CP ỨNG DỤNG VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ TOÀN CẦU SMC

Mức lương
10 - 16 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Lô B13 Khu đấu giá Vạn Phúc, Hà Đông, Hà Nội, Hà Đông

Mô Tả Công Việc Thiết kế đồ hoạ Với Mức Lương 10 - 16 Triệu

Quay video, chụp hình và sản phẩm, sự kiện, hoạt động của công ty... Dựng & chỉnh sửa video trên các kênh Online: Youtube, Fanpage, Zalo, Tiktok... Tham gia xây dựng nội dung, ý tưởng Video cùng Team MKT Trực tiếp thiết kế tài liệu phục vụ Kinh doanh & truyền thông Quản lý và tối ưu hình ảnh liên quan đến Công ty
Quay video, chụp hình và sản phẩm, sự kiện, hoạt động của công ty...
Dựng & chỉnh sửa video trên các kênh Online: Youtube, Fanpage, Zalo, Tiktok...
Tham gia xây dựng nội dung, ý tưởng Video cùng Team MKT
Trực tiếp thiết kế tài liệu phục vụ Kinh doanh & truyền thông
Quản lý và tối ưu hình ảnh liên quan đến Công ty

Với Mức Lương 10 - 16 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Chuyên môn: thiết kế, chỉnh sửa video hoặc các chuyên ngành liên quan Sử dụng thành thạo các phần mềm: Photoshop, Illustrator, Adobe Premier, After Effects... Kinh nghiệm thực tế làm 1-2 năm trở lên (Gửi kèm portfolio các sản phẩm bạn đã thực hiện bao gồm: banner, video và thiết kế in ấn) Biết sử sử dụng máy ảnh cơ là lợi thế
Chuyên môn: thiết kế, chỉnh sửa video hoặc các chuyên ngành liên quan
Sử dụng thành thạo các phần mềm: Photoshop, Illustrator, Adobe Premier, After Effects...
Kinh nghiệm thực tế làm 1-2 năm trở lên (Gửi kèm portfolio các sản phẩm bạn đã thực hiện bao gồm: banner, video và thiết kế in ấn)
Biết sử sử dụng máy ảnh cơ là lợi thế

Tại CÔNG TY CP ỨNG DỤNG VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ TOÀN CẦU SMC Thì Được Hưởng Những Gì

Mức thu nhập: Lương cứng + Phụ cấp + Lương (Thưởng dịch vụ).
+ Lương cứng: Từ 10 đến 16 triệu; tùy thuộc vào năng lực (Chưa bao gồm phụ cấp)
+ Phụ cấp xăng xe, điện thoại, công tác phí (nếu có).
+ Lương KPI + Lương chính sách,...
Thưởng Lương tháng thứ 13, Lương hiệu quả công việc, Xét thưởng lương nhân viên xuất sắc, ... Lương thưởng hấp dẫn, tăng lương theo năng lực. Định kỳ hàng năm có 2 đợt xét tăng lương 6 tháng và 12 tháng.
Thưởng Lương tháng thứ 13, Lương hiệu quả công việc, Xét thưởng lương nhân viên xuất sắc, ...
Lương thưởng hấp dẫn, tăng lương theo năng lực. Định kỳ hàng năm có 2 đợt xét tăng lương 6 tháng và 12 tháng.
Quyền lợi công việc:
Làm việc từ thứ 2 đến thứ 6 và 2 ngày thứ 7 trong tuần. Thời gian làm việc từ 08h15 – 12h15, 13h30 – 17h30. Mỗi năm được hưởng 12 ngày phép nguyên lương. Nghỉ Lễ, Tết theo quy định nhà nước. Tham gia BHXH, BHYT theo quy định nhà nước. Tham gia du lịch cùng Công ty 1 – 2 lần/năm tùy thuộc vào kết quả hoạt động của Công ty. Được hưởng toàn bộ chế độ phúc lợi Công ty: Sinh nhật, Lễ & Tết, Tăng quà thiếu nhi & trung thu, Chế độ hiếu, hỉ, ... Thể thao hàng tuần, tea-break, team-building.
Làm việc từ thứ 2 đến thứ 6 và 2 ngày thứ 7 trong tuần.
Thời gian làm việc từ 08h15 – 12h15, 13h30 – 17h30.
Mỗi năm được hưởng 12 ngày phép nguyên lương.
Nghỉ Lễ, Tết theo quy định nhà nước.
Tham gia BHXH, BHYT theo quy định nhà nước.
Tham gia du lịch cùng Công ty 1 – 2 lần/năm tùy thuộc vào kết quả hoạt động của Công ty.
Được hưởng toàn bộ chế độ phúc lợi Công ty: Sinh nhật, Lễ & Tết, Tăng quà thiếu nhi & trung thu, Chế độ hiếu, hỉ, ...
Thể thao hàng tuần, tea-break, team-building.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CP ỨNG DỤNG VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ TOÀN CẦU SMC

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CP ỨNG DỤNG VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ TOÀN CẦU SMC

CÔNG TY CP ỨNG DỤNG VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ TOÀN CẦU SMC

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Toà nhà Lô B13, Khu Đấu Giá Vạn Phúc, Phố Lê Văn Tám, P. Vạn Phúc, Q.Hà Đông, TP Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

