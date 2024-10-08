Tuyển Nhân Viên Thiết Kế Đồ Họa thu nhập 10 - 20 triệu Toàn thời gian tại Hà Nội

Mức lương 10 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 5 người Kinh nghiệm 5 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Phố Miếu Đầm, Mễ Trì, Nam Từ Liêm, Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Với Mức Lương 10 - 20 Triệu

Thiết kế dàn trang các ấn phẩm cho các dự án, đóng góp các ý tưởng nội dung sáng tạo cho chiến dịch.

Thiết kế các sản phẩm in ấn và truyền thông từ đơn giản đến phức tạp (sẽ được trao đổi thêm khi phỏng vấn).

Xây dựng ý tưởng và thiết kế đồ họa các sản phẩm truyền thông thương hiệu.

Phối hợp cùng các bộ phận để đưa những giải pháp đột phá tới khách hàng.

Thiết kế theo yêu cầu của quản lý trong phạm vi công việc và theo sự phân công của cấp trên.

Với Mức Lương 10 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm từ 5 năm trở lên ở vị trí tương đương.

Có tư duy thẩm mỹ tốt trong lĩnh vực thiết kế đồ họa và trong thiết kế dàn trang sách, báo, tạp chí...

Tốt nghiệp chuyên ngành thiết kế đồ họa, mỹ thuật truyền thông.

Thành thạo phần mềm thiết kế đồ họa IIlustrator, Indesign, Photoshop...

Biết sắp xếp và xử lý công việc chủ động, khoa học, nhanh nhẹn, nhiệt tình chịu khó học hỏi, cẩn thận, trung thực

Tư duy logic & thẩm mỹ cao về hình ảnh, nhạy bén với xu hướng mới.

Chịu được áp lực cao trong công việc, không ngại thử thách bản thân

Tại CÔNG TY TNHH IN BAO BÌ VINALIFE Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập: Từ 15.000.000 - 20.000.000vnđ/tháng

Môi trường sôi động, nhiệt huyết, sáng tạo; có cơ hội thăng tiến và ổn định lâu dài.

Được đào tạo về tư duy triển khai, sáng tạo, phát triển năng lực

Được hưởng các quyền lợi khác theo chính sách của công ty.

Chế độ bảo hiểm, nghỉ phép theo quy định Pháp luật, nghỉ Lễ theo lịch nhà nước

Được tham gia các hoạt động văn hóa chung của công ty, du lịch hàng năm, có nhiều cơ hội thăng tiến, phát triển nghề nghiệp.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH IN BAO BÌ VINALIFE

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.