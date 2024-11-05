Tuyển Công nghệ Thông tin CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU ĐIỆN MÁY DUY TÂN làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Công nghệ Thông tin Tại CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU ĐIỆN MÁY DUY TÂN
- Hà Nội: Số 4 Tú Mỡ, Trung Hòa, Cầu Giấy, Cầu Giấy
Mô Tả Công Việc Công nghệ Thông tin Với Mức Lương 12 - 15 Triệu
Thiết kế đồ họa cho các chiến dịch quảng cáo, tiếp thị, truyền thông, xây dựng thương hiệu,...
Thiết kế các sản phẩm đồ họa bao gồm logo, poster, banner, brochure, tờ rơi, bao bì, và các tài liệu quảng cáo khác trên các kênh Online ( FB, Web, Các sàn TMDT)
Sử dụng các phần mềm thiết kế để tạo ra các sản phẩm thiết kế đáp ứng nhu cầu của khách hàng
Lên ý tưởng thiết kế, tạo mockups, thiết kế giao diện người dùng (UI), đồ họa thông tin, tài liệu tiếp thị,...
Quay dựng các video cho các chiến dịch quảng cáo, tiếp thị của Công ty.
Phối hợp với các phòng ban khác để triển khai các chiến dịch quảng cáo, tiếp thị
Đánh giá hiệu quả các chiến dịch thiết kế và đề xuất cải tiến
Với Mức Lương 12 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Có kinh nghiệm thiết kế đồ họa từ 1 năm trở lên
Thành thạo các phần mềm thiết kế đồ họa: Adobe Photoshop, Illustrator, InDesign,...
Kỹ năng thiết kế ấn tượng, sáng tạo, bắt mắt và thu hút
Hiểu biết về các nguyên tắc thiết kế, lý thuyết màu sắc, bố cục và kiểu chữ
Có khả năng làm việc độc lập và theo nhóm
Có tinh thần ham học hỏi và sáng tạo
Tại CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU ĐIỆN MÁY DUY TÂN Thì Được Hưởng Những Gì
Được hưởng đầy đủ các chế độ phúc lợi khác như: 12 ngày phép năm, Nghỉ Lễ - Tết, tiệc của năm, tháng..., được đi tham quan du lịch 01 lần/năm, thưởng lương tháng thứ 13, thưởng hiệu quả kinh doanh...
Được tham gia BHXH, BHYT, BHTT sau khi hết thử việc.
Môi trường trẻ tôn trọng và thúc đẩy tính sáng tạo
Tham gia vào các chiến dịch Marketing thực chiến
Có cơ hội thăng tiến cao theo lộ trình cụ thể, rõ ràng.
Chế độ phúc lợi đầy đủ theo quy định.
Sản phẩm đa dạng (máy nông nghiệp, dụng cụ cầm tay, máy bơm, máy cắt cỏ, máy phát điện , có lợi thế cạnh tranh vượt trội.)
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU ĐIỆN MÁY DUY TÂN
