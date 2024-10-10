Tuyển Phim và truyền hình/Báo chí/Xuất bản CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI RỒNG PHƯƠNG BẮC làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 15 Triệu

Mức lương 12 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 196 Tôn Thất Thuyết - Phường 3, Quận 4

Mô Tả Công Việc Phim và truyền hình/Báo chí/Xuất bản Với Mức Lương 12 - 15 Triệu

Thiết kế đồ họa theo yêu cầu của quản lý. Thiết kế các ấn phẩm nhận diện thương hiệu và sản phẩm của công ty (Banner, Poster, Brochure, Catalogue, Profile, Name card, Presentation, Promotion..., hình ảnh layout 2D và 3D) Phối hợp với phòng Marketing xây dựng ý tưởng, concept hình ảnh, thực hiện và chỉnh sửa hình ảnh theo yêu cầu.

Thiết kế đồ họa theo yêu cầu của quản lý.

Thiết kế các ấn phẩm nhận diện thương hiệu và sản phẩm của công ty (Banner, Poster, Brochure, Catalogue, Profile, Name card, Presentation, Promotion..., hình ảnh layout 2D và 3D)

Phối hợp với phòng Marketing xây dựng ý tưởng, concept hình ảnh, thực hiện và chỉnh sửa hình ảnh theo yêu cầu.

Với Mức Lương 12 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp cao đẳng, đại học, hay các trường chuyên về đồ họa như FPT Arena.... Có tinh thần trách nhiệm Có khả năng chịu áp lực tốt Có khả năng làm việc hoà hợp Chịu khó học hỏi và tiếp thu nhanh để tiến bộ Khi gửi CV bạn đính kèm porfolio các sản phẩm của mình

Tốt nghiệp cao đẳng, đại học, hay các trường chuyên về đồ họa như FPT Arena....

Có tinh thần trách nhiệm

Có khả năng chịu áp lực tốt

Có khả năng làm việc hoà hợp

Chịu khó học hỏi và tiếp thu nhanh để tiến bộ

Khi gửi CV bạn đính kèm porfolio các sản phẩm của mình

Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI RỒNG PHƯƠNG BẮC Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập lên tới 15 triệu/tháng Review lương hàng năm Lương tháng 13 + thưởng cuối năm theo kết quả kinh doanh Đóng BHXH/BHYT, Nghỉ lễ/tết/phép theo quy định của Luật Lao động Làm việc trong môi trường năng động, chuyên nghiệp, có nhiều cơ hội phát triển Được tham gia các hoạt động team building, du lịch thường niên Thời gian làm việc: Thứ 2- thứ 7 , Nghỉ 2 ngày thứ 7 và 4 chủ nhật.

Thu nhập lên tới 15 triệu/tháng

Review lương hàng năm

Lương tháng 13 + thưởng cuối năm theo kết quả kinh doanh

Đóng BHXH/BHYT, Nghỉ lễ/tết/phép theo quy định của Luật Lao động

Làm việc trong môi trường năng động, chuyên nghiệp, có nhiều cơ hội phát triển

Được tham gia các hoạt động team building, du lịch thường niên

Thời gian làm việc: Thứ 2- thứ 7 , Nghỉ 2 ngày thứ 7 và 4 chủ nhật.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI RỒNG PHƯƠNG BẮC

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin