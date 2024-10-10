Tuyển Phim và truyền hình/Báo chí/Xuất bản CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI RỒNG PHƯƠNG BẮC làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 15 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Phim và truyền hình/Báo chí/Xuất bản Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI RỒNG PHƯƠNG BẮC
- Hồ Chí Minh: 196 Tôn Thất Thuyết
- Phường 3, Quận 4
Mô Tả Công Việc Phim và truyền hình/Báo chí/Xuất bản Với Mức Lương 12 - 15 Triệu
Thiết kế đồ họa theo yêu cầu của quản lý.
Thiết kế các ấn phẩm nhận diện thương hiệu và sản phẩm của công ty (Banner, Poster, Brochure, Catalogue, Profile, Name card, Presentation, Promotion..., hình ảnh layout 2D và 3D)
Phối hợp với phòng Marketing xây dựng ý tưởng, concept hình ảnh, thực hiện và chỉnh sửa hình ảnh theo yêu cầu.
Với Mức Lương 12 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tốt nghiệp cao đẳng, đại học, hay các trường chuyên về đồ họa như FPT Arena....
Có tinh thần trách nhiệm
Có khả năng chịu áp lực tốt
Có khả năng làm việc hoà hợp
Chịu khó học hỏi và tiếp thu nhanh để tiến bộ
Khi gửi CV bạn đính kèm porfolio các sản phẩm của mình
Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI RỒNG PHƯƠNG BẮC Thì Được Hưởng Những Gì
Thu nhập lên tới 15 triệu/tháng
Review lương hàng năm
Lương tháng 13 + thưởng cuối năm theo kết quả kinh doanh
Đóng BHXH/BHYT, Nghỉ lễ/tết/phép theo quy định của Luật Lao động
Làm việc trong môi trường năng động, chuyên nghiệp, có nhiều cơ hội phát triển
Được tham gia các hoạt động team building, du lịch thường niên
Thời gian làm việc: Thứ 2- thứ 7 , Nghỉ 2 ngày thứ 7 và 4 chủ nhật.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI RỒNG PHƯƠNG BẮC
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
