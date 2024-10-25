Tuyển Nhân Viên Thiết Kế Đồ Hoạ thu nhập 12 - 18 triệu Toàn thời gian tại Hà Nội

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ POLYME NGỌC DIỆP
Ngày đăng tuyển: 25/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 16/11/2024
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ POLYME NGỌC DIỆP

Mức lương
12 - 18 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Ngõ 3 Đê Yên Mỹ, Thanh Trì, Hà Nội, Thanh Trì

Mô Tả Công Việc Với Mức Lương 12 - 18 Triệu

Thiết kế hình ảnh quảng cáo, banner, flyer, brochure, catalogue, poster,... cho hoạt động marketing của các triển lãm do công ty thực hiện Chỉnh sửa và biên tập hình ảnh, video cho các nền tảng mạng xã hội, quảng cáo và website. Phối hợp với các bộ phận khác để đảm bảo hình ảnh và video đúng với yêu cầu nội dung và thông điệp thương hiệu. Đóng góp ý tưởng sáng tạo cho các chiến dịch truyền thông Quản lý và lưu trữ các tài liệu thiết kế Có khả năng quay chụp các sản phẩm để làm dữ liệu thiết kế
Thiết kế hình ảnh quảng cáo, banner, flyer, brochure, catalogue, poster,... cho hoạt động marketing của các triển lãm do công ty thực hiện
Chỉnh sửa và biên tập hình ảnh, video cho các nền tảng mạng xã hội, quảng cáo và website.
Phối hợp với các bộ phận khác để đảm bảo hình ảnh và video đúng với yêu cầu nội dung và thông điệp thương hiệu.
Đóng góp ý tưởng sáng tạo cho các chiến dịch truyền thông
Quản lý và lưu trữ các tài liệu thiết kế
Có khả năng quay chụp các sản phẩm để làm dữ liệu thiết kế

Với Mức Lương 12 - 18 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có kinh nghiệm tối thiểu 2 năm Thành thạo các phần mềm thiết kế và chỉnh sửa video như: Illustrator, InDesign, Photoshop, Premiere, Adobe Photoshop. Adobe Illustrator. Adobe Photoshop. Adobe Indesign. Adobe Premiere. Sketchup. 3ds Max.
Có kinh nghiệm tối thiểu 2 năm
Thành thạo các phần mềm thiết kế và chỉnh sửa video như: Illustrator, InDesign, Photoshop, Premiere, Adobe Photoshop.
Adobe Illustrator.
Adobe Photoshop.
Adobe Indesign.
Adobe Premiere.
Sketchup.
3ds Max.
Ưu tiên ứng viên tốt nghiệp chuyên ngành liên quan đến thiết kế đồ họa, truyền thông đa phương tiện như : Trường Đại học RMIT Trường Đại học FPT Cao đẳng FPT Trường Đại học Kiến Trúc Đại học Mỹ Thuật
Trường Đại học RMIT Trường Đại học FPT Cao đẳng FPT Trường Đại học Kiến Trúc Đại học Mỹ Thuật
Trường Đại học RMIT
Trường Đại học FPT
Cao đẳng FPT
Trường Đại học Kiến Trúc
Đại học Mỹ Thuật
Có khả năng nắm bắt xu hướng thiết kế hiện đại. Có tư duy, kiến thức thẩm mỹ tốt về bố cục hình ảnh. Chỉn chu - tỉ mỉ trong từng sản phẩm. Hiểu biết về các xu hướng thiết kế và video trên các nền tảng mạng xã hội.
Có khả năng nắm bắt xu hướng thiết kế hiện đại.
Có tư duy, kiến thức thẩm mỹ tốt về bố cục hình ảnh.
Chỉn chu - tỉ mỉ trong từng sản phẩm.
Hiểu biết về các xu hướng thiết kế và video trên các nền tảng mạng xã hội.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ POLYME NGỌC DIỆP Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cơ bản: Khởi điểm từ 12.000.000 đến 18.000.000 VNĐ/ tháng Ứng viên có thể deal lương dựa trên năng lực và kinh nghiệm thực tế. Được đào tạo thường xuyên nâng cao kiến thức và kỹ năng Được hỗ trợ máy tính đã buil cấu hình cao Được hưởng đầy đủ các chế độ theo quy định của pháp luật (BHYT, BHXH, BHTN) và các chế độ phúc lợi theo nội quy, quy chế của Công ty Được hưởng đầy đủ các chế độ thăm hỏi sức khỏe cho bản thân và gia đình theo chính sách đãi ngộ của Công ty
Lương cơ bản: Khởi điểm từ 12.000.000 đến 18.000.000 VNĐ/ tháng
Ứng viên có thể deal lương dựa trên năng lực và kinh nghiệm thực tế.
Được đào tạo thường xuyên nâng cao kiến thức và kỹ năng
Được hỗ trợ máy tính đã buil cấu hình cao
Được hưởng đầy đủ các chế độ theo quy định của pháp luật (BHYT, BHXH, BHTN) và các chế độ phúc lợi theo nội quy, quy chế của Công ty
Được hưởng đầy đủ các chế độ thăm hỏi sức khỏe cho bản thân và gia đình theo chính sách đãi ngộ của Công ty

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ POLYME NGỌC DIỆP

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ POLYME NGỌC DIỆP

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ POLYME NGỌC DIỆP

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Yên Mỹ, Thanh Trì, Hà Nội

