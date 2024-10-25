Tuyển Nhân Viên Thiết Kế Đồ Hoạ thu nhập 12 - 18 triệu Toàn thời gian tại Hà Nội

Mức lương 12 - 18 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Ngõ 3 Đê Yên Mỹ, Thanh Trì, Hà Nội, Thanh Trì

Mô Tả Công Việc Với Mức Lương 12 - 18 Triệu

Thiết kế hình ảnh quảng cáo, banner, flyer, brochure, catalogue, poster,... cho hoạt động marketing của các triển lãm do công ty thực hiện Chỉnh sửa và biên tập hình ảnh, video cho các nền tảng mạng xã hội, quảng cáo và website. Phối hợp với các bộ phận khác để đảm bảo hình ảnh và video đúng với yêu cầu nội dung và thông điệp thương hiệu. Đóng góp ý tưởng sáng tạo cho các chiến dịch truyền thông Quản lý và lưu trữ các tài liệu thiết kế Có khả năng quay chụp các sản phẩm để làm dữ liệu thiết kế

Với Mức Lương 12 - 18 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có kinh nghiệm tối thiểu 2 năm Thành thạo các phần mềm thiết kế và chỉnh sửa video như: Illustrator, InDesign, Photoshop, Premiere, Adobe Photoshop. Adobe Illustrator. Adobe Photoshop. Adobe Indesign. Adobe Premiere. Sketchup. 3ds Max.

Ưu tiên ứng viên tốt nghiệp chuyên ngành liên quan đến thiết kế đồ họa, truyền thông đa phương tiện như : Trường Đại học RMIT Trường Đại học FPT Cao đẳng FPT Trường Đại học Kiến Trúc Đại học Mỹ Thuật

Có khả năng nắm bắt xu hướng thiết kế hiện đại. Có tư duy, kiến thức thẩm mỹ tốt về bố cục hình ảnh. Chỉn chu - tỉ mỉ trong từng sản phẩm. Hiểu biết về các xu hướng thiết kế và video trên các nền tảng mạng xã hội.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ POLYME NGỌC DIỆP Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cơ bản: Khởi điểm từ 12.000.000 đến 18.000.000 VNĐ/ tháng Ứng viên có thể deal lương dựa trên năng lực và kinh nghiệm thực tế. Được đào tạo thường xuyên nâng cao kiến thức và kỹ năng Được hỗ trợ máy tính đã buil cấu hình cao Được hưởng đầy đủ các chế độ theo quy định của pháp luật (BHYT, BHXH, BHTN) và các chế độ phúc lợi theo nội quy, quy chế của Công ty Được hưởng đầy đủ các chế độ thăm hỏi sức khỏe cho bản thân và gia đình theo chính sách đãi ngộ của Công ty

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ POLYME NGỌC DIỆP

