Tuyển Nhân Viên Thiết Kế Đồ Hoạ thu nhập 12 - 18 triệu Toàn thời gian tại Hà Nội

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ POLYME NGỌC DIỆP
- Hà Nội: Ngõ 3 Đê Yên Mỹ, Thanh Trì, Hà Nội, Thanh Trì
Mô Tả Công Việc Với Mức Lương 12 - 18 Triệu
Thiết kế hình ảnh quảng cáo, banner, flyer, brochure, catalogue, poster,... cho hoạt động marketing của các triển lãm do công ty thực hiện
Chỉnh sửa và biên tập hình ảnh, video cho các nền tảng mạng xã hội, quảng cáo và website.
Phối hợp với các bộ phận khác để đảm bảo hình ảnh và video đúng với yêu cầu nội dung và thông điệp thương hiệu.
Đóng góp ý tưởng sáng tạo cho các chiến dịch truyền thông
Quản lý và lưu trữ các tài liệu thiết kế
Có khả năng quay chụp các sản phẩm để làm dữ liệu thiết kế
Thiết kế hình ảnh quảng cáo, banner, flyer, brochure, catalogue, poster,... cho hoạt động marketing của các triển lãm do công ty thực hiện
Chỉnh sửa và biên tập hình ảnh, video cho các nền tảng mạng xã hội, quảng cáo và website.
Phối hợp với các bộ phận khác để đảm bảo hình ảnh và video đúng với yêu cầu nội dung và thông điệp thương hiệu.
Đóng góp ý tưởng sáng tạo cho các chiến dịch truyền thông
Quản lý và lưu trữ các tài liệu thiết kế
Có khả năng quay chụp các sản phẩm để làm dữ liệu thiết kế
Với Mức Lương 12 - 18 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Có kinh nghiệm tối thiểu 2 năm
Thành thạo các phần mềm thiết kế và chỉnh sửa video như: Illustrator, InDesign, Photoshop, Premiere, Adobe Photoshop.
Adobe Illustrator.
Adobe Photoshop.
Adobe Indesign.
Adobe Premiere.
Sketchup.
3ds Max.
Ưu tiên ứng viên tốt nghiệp chuyên ngành liên quan đến thiết kế đồ họa, truyền thông đa phương tiện như : Trường Đại học RMIT Trường Đại học FPT Cao đẳng FPT Trường Đại học Kiến Trúc Đại học Mỹ Thuật
Trường Đại học RMIT Trường Đại học FPT Cao đẳng FPT Trường Đại học Kiến Trúc Đại học Mỹ Thuật
Trường Đại học RMIT
Trường Đại học FPT
Cao đẳng FPT
Trường Đại học Kiến Trúc
Đại học Mỹ Thuật
Có khả năng nắm bắt xu hướng thiết kế hiện đại. Có tư duy, kiến thức thẩm mỹ tốt về bố cục hình ảnh. Chỉn chu - tỉ mỉ trong từng sản phẩm. Hiểu biết về các xu hướng thiết kế và video trên các nền tảng mạng xã hội.
Có khả năng nắm bắt xu hướng thiết kế hiện đại.
Có tư duy, kiến thức thẩm mỹ tốt về bố cục hình ảnh.
Chỉn chu - tỉ mỉ trong từng sản phẩm.
Hiểu biết về các xu hướng thiết kế và video trên các nền tảng mạng xã hội.
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ POLYME NGỌC DIỆP Thì Được Hưởng Những Gì
Lương cơ bản: Khởi điểm từ 12.000.000 đến 18.000.000 VNĐ/ tháng
Ứng viên có thể deal lương dựa trên năng lực và kinh nghiệm thực tế.
Được đào tạo thường xuyên nâng cao kiến thức và kỹ năng
Được hỗ trợ máy tính đã buil cấu hình cao
Được hưởng đầy đủ các chế độ theo quy định của pháp luật (BHYT, BHXH, BHTN) và các chế độ phúc lợi theo nội quy, quy chế của Công ty
Được hưởng đầy đủ các chế độ thăm hỏi sức khỏe cho bản thân và gia đình theo chính sách đãi ngộ của Công ty
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ POLYME NGỌC DIỆP
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI