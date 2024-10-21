Tuyển Thiết kế đồ hoạ Công ty cổ phần Hồng Lam làm việc tại Hà Nội thu nhập 3 - 4 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Thiết kế đồ hoạ Tại Công ty cổ phần Hồng Lam
- Hà Nội: Ba Đình
Mô Tả Công Việc Thiết kế đồ hoạ Với Mức Lương 3 - 4 Triệu
Phối hợp cùng team Marketing sáng tạo, quay dựng các nội dung video mới theo xu hướng mới nhất và định hướng của tổ chức
Thiết kế hình ảnh trên các kênh Social Media: Facebook, Website, Shopee… và kênh Offline (Poster, Standee…)
Chụp ảnh ảnh và chỉnh sửa ảnh sản phẩm
Các công việc khác theo chỉ đạo từ Trưởng phòng Marketing
Với Mức Lương 3 - 4 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Có kinh nghiệm từ 6 tháng trở lên trong lĩnh vực Thiết kế đồ họa
- Có gu thẩm mỹ tốt, thường xuyên cập nhật các xu thế thiết kế sáng tạo mới
- Tính cách cầu toàn, tỉ mỉ, trách nhiệm cao với công việc
- Có khả năng chụp ảnh, quay video tốt.
- Thời gian làm việc: Thứ Hai đến hết sáng thứ Bảy hàng tuần, Tùy chọn 1 trong 2 ca làm việc ( buổi sáng từ 8h00 đến 12h00, buổi chiều từ 13h00 đến 17h00)
Tại Công ty cổ phần Hồng Lam Thì Được Hưởng Những Gì
- Cơ hội học hỏi khi được làm ấn phẩm trên nhiều kênh truyền thông đa dạng
- Được làm việc trong văn phòng mới, môi trường làm việc trẻ trung – năng động – sáng tạo
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần Hồng Lam
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
