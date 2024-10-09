Tuyển Thiết kế đồ hoạ CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI EVNPOWER làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 10 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI EVNPOWER
Ngày đăng tuyển: 09/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 26/10/2024
CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI EVNPOWER

Thiết kế đồ hoạ

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Thiết kế đồ hoạ Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI EVNPOWER

Mức lương
8 - 10 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 340/44A Ung Văn Khiêm, Phường 25, Bình Thạnh

Mô Tả Công Việc Thiết kế đồ hoạ Với Mức Lương 8 - 10 Triệu

- Thiết kế các ấn phẩm phục vụ sự kiện, quảng cáo, tài liệu in ấn, tiếp thị online và offline thương hiệu của Công ty, bao gồm: Brochure, poster, banner, landing page, thiệp mời, backdrop,v.v...
- Phối hợp với Bộ phận Content tạo ra các thiết kế đồ họa phục vụ nhu cầu xây dựng nội dung cho các kênh truyền thông khác nhau như website, mạng xã hội của Công ty.
- Phối hợp với các bộ phận liên quan để xây dựng và phát triển hình ảnh, thương hiệu công ty.
- Phối hợp cùng team Media thiết kế hình ảnh, hiệu ứng cho video.
- Thực hiện các công việc khác theo chỉ đạo của cấp trên.

Với Mức Lương 8 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp Cao đẳng/Đại học chuyên ngành có liên quan.
- Tối thiểu 1 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực thiết kế đồ họa hoặc các lĩnh vực liên quan.
- Sử dụng thành thạo các phần mềm thiết kế: Adobe Photoshop, Adobe illustrator,... hoặc các phần mềm liên quan.
- Sử dụng thành thạo phần mềm chỉnh sửa video như: Adobe premiere, Capcut,...
- Đã làm việc ở mảng xây dựng là một lợi thế.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI EVNPOWER Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương thỏa thuận theo năng lực;
- Các chế độ: BHXH, BHYT, BHTN theo luật định;
- Quà sinh nhật; Chế độ thưởng cá nhân/Phòng Marketing;
- Môi trường làm việc thân thiện, năng động.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI EVNPOWER

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: 340/44A Ung Văn Khiêm, Phường 25, Quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

