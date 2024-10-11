Tuyển Thiết kế đồ hoạ CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ BẠN UỐNG TÔI LÁI làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 10 Triệu

Mức lương 8 - 10 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 3 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 161/1 Cộng Hòa - Phường 12 - Quận Tân Bình - TP Hồ Chí Minh., Tân Bình

Mô Tả Công Việc Thiết kế đồ hoạ Với Mức Lương 8 - 10 Triệu

Lên kế hoạch concept & ý tưởng thực hiện (Design Thinking) sau khi nhận brief từ Content.

Thiết kế các ấn phẩm social media, website và banner.

Triển khai sản xuất nội dung theo yêu cầu và điều chỉnh sau khi tiếp nhận phương án chỉnh sửa.

Bảo đảm thiết kế chính xác theo tiêu chuẩn, đúng format/kích cỡ/màu sắc của thương hiệu.

Thực hiện các công việc theo sự lãnh đạo của cấp trên đề ra.

Với Mức Lương 8 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Kinh nghiệm ít nhất 1 năm thiết kế đồ họa, sáng tạo và chỉnh sửa video.

Tốt nghiệp cao đẳng trở lên ngành Thiết kế đồ họa hoặc Marketing và truyền thông báo chí.

Sử dụng thành thạo Ps, AI, PR.

Đã từng thiết kế các ấn phẩm social media, website, banner, POSM, tờ rơi,....

Nhanh nhẹn, nhiệt tình, trách nhiệm, ham học hỏi và tự cải thiện kỹ năng.

Đảm bảo tiến bộ công việc của team.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ BẠN UỐNG TÔI LÁI Thì Được Hưởng Những Gì

Lương 8,000,000 - 10,000,000

Phụ cấp cơm trưa.

Đóng đầy đủ BHXH, BHYT, BHTN theo quy định của nhà nước.

Hưởng các chế độ nghỉ lễ, nghỉ phép,...

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ BẠN UỐNG TÔI LÁI

