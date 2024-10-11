Tuyển Thiết kế đồ hoạ CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG SAIGONDIGI làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 12 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Thiết kế đồ hoạ Tại CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG SAIGONDIGI
- Hồ Chí Minh: 194 Nguyễn Phúc Chu, Phường 15, Tân Bình
Mô Tả Công Việc Thiết kế đồ hoạ Với Mức Lương 8 - 12 Triệu
Lên ý tưởng thực hiện các mẫu thiết kế sáng tạo theo sự phân công của trưởng bộ phận / BGĐ.
Phối hợp với bộ phận chăm sóc khách hàng trong việc thực hiện triển khai các dự án thiết kế, đảm bảo chất lượng và hoàn thành dự án theo đúng deadline qui định.
Tham gia các buổi workshop chia sẻ kiến thức trong nội bộ, hỗ trợ nhau cùng phát triển.
Báo cáo công việc trực tiếp cho trưởng bộ phận.
Với Mức Lương 8 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Trình độ : Tốt nghiệp chuyên ngành thiết kế đồ họa ở các trường Cao Đẳng – Đại Học hoặc các khóa đào tạo chuyên nghiệp
Chuyên môn : Thành thạo trong sử dụng các phần mềm thiết kế như AI, PS, Indesign...
Kỹ năng: Phân tích giải quyết công việc tốt, kỹ năng quản lý thời gian, làm việc nhóm và giao tiếp. Chịu được áp lực công việc.
Kinh nghiệm : 01 năm.
Thái độ : Tích cực – Học hỏi – Trách nhiệm – Trung thực
Tại CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG SAIGONDIGI Thì Được Hưởng Những Gì
Mức lương 8 -12 Triệu
Chế độ BHXH đầy đủ
Lương thưởng theo quy đinh công ty.
Trao đổi chi tiết trong buổi phỏng vấn
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG SAIGONDIGI
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
