Tuyển Thiết kế đồ hoạ CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG SAIGONDIGI làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 12 Triệu

Mức lương 8 - 12 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 4 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 194 Nguyễn Phúc Chu, Phường 15, Tân Bình

Mô Tả Công Việc Thiết kế đồ hoạ Với Mức Lương 8 - 12 Triệu

Lên ý tưởng thực hiện các mẫu thiết kế sáng tạo theo sự phân công của trưởng bộ phận / BGĐ. Phối hợp với bộ phận chăm sóc khách hàng trong việc thực hiện triển khai các dự án thiết kế, đảm bảo chất lượng và hoàn thành dự án theo đúng deadline qui định. Tham gia các buổi workshop chia sẻ kiến thức trong nội bộ, hỗ trợ nhau cùng phát triển. Báo cáo công việc trực tiếp cho trưởng bộ phận.

Với Mức Lương 8 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Trình độ : Tốt nghiệp chuyên ngành thiết kế đồ họa ở các trường Cao Đẳng – Đại Học hoặc các khóa đào tạo chuyên nghiệp Chuyên môn : Thành thạo trong sử dụng các phần mềm thiết kế như AI, PS, Indesign... Kỹ năng: Phân tích giải quyết công việc tốt, kỹ năng quản lý thời gian, làm việc nhóm và giao tiếp. Chịu được áp lực công việc. Kinh nghiệm : 01 năm. Thái độ : Tích cực – Học hỏi – Trách nhiệm – Trung thực

Tại CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG SAIGONDIGI Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương 8 -12 Triệu Chế độ BHXH đầy đủ Lương thưởng theo quy đinh công ty. Trao đổi chi tiết trong buổi phỏng vấn

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG SAIGONDIGI

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.