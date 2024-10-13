Tuyển Thiết kế đồ hoạ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỊA ỐC NAM THÀNH CÔNG làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 12 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Thiết kế đồ hoạ Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỊA ỐC NAM THÀNH CÔNG
- Hà Nội: 76 Duy Tân, Cầu Giấy
Mô Tả Công Việc Thiết kế đồ hoạ Với Mức Lương 9 - 12 Triệu
Thiết kế các hình ảnh/ấn phẩm truyền thông, marketing (poster, banner, screenshot, tờ rơi, POSM...) trên các kênh online, offline và các nền tảng khác nhau theo yêu cầu;
Thiết kể layout website, bộ nhận diện thương hiệu: catalogue, standee, brochure, banner, poster... của công ty;
Phối hợp cùng bộ phận marketing và các bộ phận khác nhằm triển khai các chương trình quàng bá, chiến dịch của công ty
Thiết kế các hình ảnh/ấn phẩm truyền thông, marketing (poster, banner, screenshot, tờ rơi, POSM...) trên các kênh online, offline và các nền tảng khác nhau theo yêu cầu;
Thiết kể layout website, bộ nhận diện thương hiệu: catalogue, standee, brochure, banner, poster... của công ty;
Phối hợp cùng bộ phận marketing và các bộ phận khác nhằm triển khai các chương trình quàng bá, chiến dịch của công ty
Với Mức Lương 9 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Có kinh nghiệm thiết kể đồ hoạ tối thiều 1 năm
Sử dụng thành thạo các công cụ thiết kế Adobe Illustrator, Photoshop, Figma
Có trách nhiệm trong công việc
Có laptop cá nhân
Gửi CV kèm theo sản phẩm đã làm
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỊA ỐC NAM THÀNH CÔNG Thì Được Hưởng Những Gì
Lương cơ bản : 9.000.000vnđ - 12.000.000vnđ + Thưởng
Tổng thu nhập : Lên tới 15.000.000vnđ
Môi trường làm việc năng động, thân thiện.
Uống cafe pha máy miễn phí hàng ngày ( Có Barista pha ).
Nghỉ các ngày lễ theo quy định nhà nước.
Làm việc từ thứ 2 - thứ 6 ( 8h30 - 17h30 )
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỊA ỐC NAM THÀNH CÔNG
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI