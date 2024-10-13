Tuyển Thiết kế đồ hoạ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỊA ỐC NAM THÀNH CÔNG làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 12 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỊA ỐC NAM THÀNH CÔNG
Ngày đăng tuyển: 13/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 25/10/2024
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỊA ỐC NAM THÀNH CÔNG

Thiết kế đồ hoạ

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Thiết kế đồ hoạ Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỊA ỐC NAM THÀNH CÔNG

Mức lương
9 - 12 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: 76 Duy Tân, Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Thiết kế đồ hoạ Với Mức Lương 9 - 12 Triệu

Thiết kế các hình ảnh/ấn phẩm truyền thông, marketing (poster, banner, screenshot, tờ rơi, POSM...) trên các kênh online, offline và các nền tảng khác nhau theo yêu cầu; Thiết kể layout website, bộ nhận diện thương hiệu: catalogue, standee, brochure, banner, poster... của công ty; Phối hợp cùng bộ phận marketing và các bộ phận khác nhằm triển khai các chương trình quàng bá, chiến dịch của công ty
Thiết kế các hình ảnh/ấn phẩm truyền thông, marketing (poster, banner, screenshot, tờ rơi, POSM...) trên các kênh online, offline và các nền tảng khác nhau theo yêu cầu;
Thiết kể layout website, bộ nhận diện thương hiệu: catalogue, standee, brochure, banner, poster... của công ty;
Phối hợp cùng bộ phận marketing và các bộ phận khác nhằm triển khai các chương trình quàng bá, chiến dịch của công ty

Với Mức Lương 9 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có kinh nghiệm thiết kể đồ hoạ tối thiều 1 năm Sử dụng thành thạo các công cụ thiết kế Adobe Illustrator, Photoshop, Figma Có trách nhiệm trong công việc Có laptop cá nhân Gửi CV kèm theo sản phẩm đã làm
Có kinh nghiệm thiết kể đồ hoạ tối thiều 1 năm
Sử dụng thành thạo các công cụ thiết kế Adobe Illustrator, Photoshop, Figma
Có trách nhiệm trong công việc
Có laptop cá nhân
Gửi CV kèm theo sản phẩm đã làm

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỊA ỐC NAM THÀNH CÔNG Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cơ bản : 9.000.000vnđ - 12.000.000vnđ + Thưởng Tổng thu nhập : Lên tới 15.000.000vnđ Môi trường làm việc năng động, thân thiện. Uống cafe pha máy miễn phí hàng ngày ( Có Barista pha ). Nghỉ các ngày lễ theo quy định nhà nước. Làm việc từ thứ 2 - thứ 6 ( 8h30 - 17h30 )
Lương cơ bản : 9.000.000vnđ - 12.000.000vnđ + Thưởng
Tổng thu nhập : Lên tới 15.000.000vnđ
Môi trường làm việc năng động, thân thiện.
Uống cafe pha máy miễn phí hàng ngày ( Có Barista pha ).
Nghỉ các ngày lễ theo quy định nhà nước.
Làm việc từ thứ 2 - thứ 6 ( 8h30 - 17h30 )

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỊA ỐC NAM THÀNH CÔNG

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỊA ỐC NAM THÀNH CÔNG

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỊA ỐC NAM THÀNH CÔNG

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: 150 Nguyễn Hoàng, Phường An Phú, TP Thủ Đức, HCM

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

