Tuyển Nhân Viên Thiết Kế Đồ Họa thu nhập 9 - 12 triệu Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 292/33/15A Bình Lợi, Phường 13, Quận Bình Thạnh, Bình Thạnh

Mô Tả Công Việc Với Mức Lương 9 - 12 Triệu

− Thiết kế các ấn phẩm, quản lý và phát triển hình ảnh nhận diện thương hiệu, hình ảnh phục vụ công tác truyền thông, quảng cáo, bán hàng và sự kiện liên quan đến sản phẩm của Công ty (logo, card visit, thư mời, tờ rơi, standee, backdrop, bandroll, thư mời,...)

− Phối hợp với các bộ phận để thiết kế các hạng mục đồ họa về digital marketing của Công ty trên các kênh/cổng website, MXH Facebook, TikTok, Youtube... (như posts, ads, banner flash, popup, email template, giao diện website/ứng dụng...)

− Triển khai in ấn/ phối hợp sản xuất các ấn phẩm Marketing cùng với các bộ phận khác.

− Chịu trách nhiệm chụp ảnh, quay video cho các sự kiện nội bộ, chương trình tour sản phẩm, .... theo các chiến dịch kinh doanh & MKT

− Hỗ trợ quay dựng các sản phẩm video, clip, đoạn phim... theo yêu cầu của Phòng MKT.

− Tham gia triển khai các chương trình MKT/PR cho các sự kiện, chiến dịch của Công ty;

− Chỉnh sửa, hoàn thiện hạng mục theo yêu cầu; đảm hoàn thành với chất lượng cao và đúng tiến độ;

− Phối hợp thực hiện với các phòng ban và các công việc khác theo sự phân công của quản lý.

Với Mức Lương 9 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

− Có ít nhất 1 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực thiết kế đồ họa (Ưu tiên có kinh nghiệm trong ngành du lịch);

− Tốt nghiệp ĐH, CĐ chuyên ngành thiết kế đồ họa hoặc chuyên ngành liên quan;

− Sử dụng thành thạo các phần mềm thiết kế như Adobe Illustrator, Photoshop, InDesign... (Ưu tiên ứng viên am hiểu, thành thạo về phần mềm chỉnh sửa video và các công cụ hỗ trợ khác như Adobe Premiere, LightWorks...)

− Tư duy Thiết kế, thẩm mỹ tốt, nhạy bén với các xu hướng Thiết kế mới, hiện đại

− Hiểu biết về in ấn để triển khai là một lợi thế;

− Tư duy logic và luôn chủ động, nhiệt huyết trong công việc, mong muốn làm việc gắn bó lâu dài, có ý tiến thủ;

− Có sức khỏe tốt, chịu được áp lực công việc cao;

− Kỹ năng làm việc độc lập và làm việc theo nhóm.

Tại CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN DU LỊCH PHONG CÁCH VIỆT Thì Được Hưởng Những Gì

− Mức lương: từ 9.000.000 – 12.000.000 (thỏa thuận tùy vào năng lực, có thể hơn) + các khoản phụ cấp khác

− Xét duyệt tăng lương hằng năm, 06 tháng/lần

− Được thưởng các phúc Lợi Thưởng lễ, tết, hiếu hỉ,.....

− Được nghỉ các ngày lễ, hiếu, hỉ hằng năm. Nghỉ phép năm theo quy định nhà nước

− Thời gian làm việc: 8h30 - 17h30, từ thứ 2 đến thứ 7 (thứ 7 làm nửa ngày, nghỉ trưa 1h30)

− Môi trường trẻ trung, có cơ hội thăng tiến

− Tham gia du lịch - team building 2 lần/năm

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN DU LỊCH PHONG CÁCH VIỆT

