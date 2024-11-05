Tuyển Công nghệ Thông tin CÔNG TY TNHH NHÀ HÀNG TUNG DINING làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Bán thời gian Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Số 2C Quang Trung, Hoàn Kiếm, Hà Nội, Hoàn Kiếm

Mô Tả Công Việc Công nghệ Thông tin Với Mức Lương Thỏa thuận

7. Làm Part time (lương lên đến 7 triệu/tháng)

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

• Tốt nghiệp chuyên ngành Mỹ thuật công nghiệp, Mỹ thuật, hoặc liên quan tới thiết kế, sáng tạo.... Có ý tưởng sáng tạo và có phong cách thiết kế riêng. Có tư duy, Có kiến thức chuyên môn về lĩnh vực Thiết kế, Quảng cáo Truyền thông, In ấn xuất bản;.... Cẩn thận, tỉ mỉ và có trách nhiệm trong công việc.

• Sử dụng thành thạo các phần mềm chuyên dụng: , Photoshop, Corel Draw, Illutractor, Indesign...; Sử dụng thành thạo tin học văn phòng (words, excel, duyệt mail...);

• Biết sắp xếp công việc hợp lý.

• Tiếng Anh tốt

• Có kỹ năng văn phòng tốt, sử dụng thành thạo các công cụ Microsoft Office.

• Đã có kinh nghiệm trong ngành dịch vụ là một lợi thế.

Tại CÔNG TY TNHH NHÀ HÀNG TUNG DINING Thì Được Hưởng Những Gì

Tăng lương định kỳ theo năm

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH NHÀ HÀNG TUNG DINING

