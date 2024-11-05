Tuyển Công nghệ Thông tin CÔNG TY TNHH NHÀ HÀNG TUNG DINING làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Công nghệ Thông tin Tại CÔNG TY TNHH NHÀ HÀNG TUNG DINING
Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Bán thời gian
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: Số 2C Quang Trung, Hoàn Kiếm, Hà Nội, Hoàn Kiếm
Mô Tả Công Việc Công nghệ Thông tin Với Mức Lương Thỏa thuận
7. Làm Part time (lương lên đến 7 triệu/tháng)
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
• Tốt nghiệp chuyên ngành Mỹ thuật công nghiệp, Mỹ thuật, hoặc liên quan tới thiết kế, sáng tạo.... Có ý tưởng sáng tạo và có phong cách thiết kế riêng. Có tư duy, Có kiến thức chuyên môn về lĩnh vực Thiết kế, Quảng cáo Truyền thông, In ấn xuất bản;.... Cẩn thận, tỉ mỉ và có trách nhiệm trong công việc.
• Sử dụng thành thạo các phần mềm chuyên dụng: , Photoshop, Corel Draw, Illutractor, Indesign...; Sử dụng thành thạo tin học văn phòng (words, excel, duyệt mail...);
• Biết sắp xếp công việc hợp lý.
• Tiếng Anh tốt
• Có kỹ năng văn phòng tốt, sử dụng thành thạo các công cụ Microsoft Office.
• Đã có kinh nghiệm trong ngành dịch vụ là một lợi thế.
Tại CÔNG TY TNHH NHÀ HÀNG TUNG DINING Thì Được Hưởng Những Gì
Tăng lương định kỳ theo năm
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH NHÀ HÀNG TUNG DINING
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
