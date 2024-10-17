Tuyển IT phần mềm Công ty Cổ phần TEN Group làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Mô Tả Công Việc IT phần mềm Với Mức Lương Thỏa thuận

Thiết kế các ấn phẩm offline: Banner, standee, poster, backdrop, ... cho các sự kiện. Tham gia brainstorm cùng team để lên idea cho từng campaign Các công việc khác theo sự phân công của Line Manager

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp chuyên ngành thiết kế đồ họa. Ưu tiên các ứng viên tốt nghiệp trường Đại học Kiến trúc TP.HCM và Đại học Mỹ Thuật TP.HCM.

- Có từ 01 năm kinh nghiệm vị trí tương đương.

- Am hiểu các nguyên lý thiết kế, layout, màu sắc, typography. Tư duy logic & thẩm mỹ cao về hình ảnh, nhạy bén với xu hướng mới.

- Sử dụng thành thạo các phần mềm 3D như SketchUp và các phần mềm render như Lumion, Enscape hoặc Vray. Biết sử dụng các phần mềm thiết kế như AutoCad, Photoshop, Illustrator là một điểm cộng.

- Thái độ tích cực, chủ động & tinh thần trách nhiệm, làm việc với cường độ cao.

Tại Công ty Cổ phần TEN Group Thì Được Hưởng Những Gì

Xét tăng lương: 1 năm 1 lần Thưởng theo Dự án, Lễ, Tết Có chế độ phúc lợi tốt: tiệc YEP, tân niên, tea-break, 8/3, 20/10, sinh nhật, cưới hỏi... Tham gia đầy đủ Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế, Bảo hiểm thất nghiệp theo luật qui định. Làm việc trong môi trường năng động, trẻ trung 9X, 10X Thời gian làm việc: Thứ Hai - Thứ Sáu: 8:00 - 17:00, Nghỉ trưa: 12:00 - 13:00, 1 tháng làm 1 buổi sáng thứ 7

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần TEN Group

