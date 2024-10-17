Tuyển IT phần mềm Công ty Cổ phần TEN Group làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng IT phần mềm Tại Công ty Cổ phần TEN Group
Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh: 52
- 54 đường 3122 Phạm Thế Hiển, phường 7, Quận 8
Mô Tả Công Việc IT phần mềm Với Mức Lương Thỏa thuận
Thiết kế các ấn phẩm offline: Banner, standee, poster, backdrop, ... cho các sự kiện.
Tham gia brainstorm cùng team để lên idea cho từng campaign
Các công việc khác theo sự phân công của Line Manager
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Tốt nghiệp chuyên ngành thiết kế đồ họa. Ưu tiên các ứng viên tốt nghiệp trường Đại học Kiến trúc TP.HCM và Đại học Mỹ Thuật TP.HCM.
- Có từ 01 năm kinh nghiệm vị trí tương đương.
- Am hiểu các nguyên lý thiết kế, layout, màu sắc, typography. Tư duy logic & thẩm mỹ cao về hình ảnh, nhạy bén với xu hướng mới.
- Sử dụng thành thạo các phần mềm 3D như SketchUp và các phần mềm render như Lumion, Enscape hoặc Vray. Biết sử dụng các phần mềm thiết kế như AutoCad, Photoshop, Illustrator là một điểm cộng.
- Thái độ tích cực, chủ động & tinh thần trách nhiệm, làm việc với cường độ cao.
Tại Công ty Cổ phần TEN Group Thì Được Hưởng Những Gì
Xét tăng lương: 1 năm 1 lần Thưởng theo Dự án, Lễ, Tết Có chế độ phúc lợi tốt: tiệc YEP, tân niên, tea-break, 8/3, 20/10, sinh nhật, cưới hỏi... Tham gia đầy đủ Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế, Bảo hiểm thất nghiệp theo luật qui định. Làm việc trong môi trường năng động, trẻ trung 9X, 10X Thời gian làm việc: Thứ Hai - Thứ Sáu: 8:00 - 17:00, Nghỉ trưa: 12:00 - 13:00, 1 tháng làm 1 buổi sáng thứ 7
Xét tăng lương: 1 năm 1 lần
Thưởng theo Dự án, Lễ, Tết
Có chế độ phúc lợi tốt: tiệc YEP, tân niên, tea-break, 8/3, 20/10, sinh nhật, cưới hỏi...
Tham gia đầy đủ Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế, Bảo hiểm thất nghiệp theo luật qui định.
Làm việc trong môi trường năng động, trẻ trung 9X, 10X
Thời gian làm việc: Thứ Hai - Thứ Sáu: 8:00 - 17:00, Nghỉ trưa: 12:00 - 13:00, 1 tháng làm 1 buổi sáng thứ 7
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần TEN Group
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
