Tuyển Thiết kế đồ hoạ CTY TNHH TM GIA THÀNH làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

CTY TNHH TM GIA THÀNH
Ngày đăng tuyển: 22/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 17/11/2024
CTY TNHH TM GIA THÀNH

Thiết kế đồ hoạ

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Thiết kế đồ hoạ Tại CTY TNHH TM GIA THÀNH

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: Quận 5

Mô Tả Công Việc Thiết kế đồ hoạ Với Mức Lương Thỏa thuận

1. Thiết kế các tài liệu quảng cáo, các tài liệu quà tặng liên quan tới tặng phẩm, hình ảnh quảng cáo tại trung tâm mua sắm trong các dịp lễ....
2. Thiết kế các ấn phẩm liên quan đến các sản phẩm công ty kinh doanh: Poster, Bandroll, Standee, banner quảng cáo...
3. Thiết kế các bộ nhận diện thương hiệu, sáng tạo logo, Key Visual, các ấn phẩm offline, online, các ấn phẩm quảng cáo trên kênh digital marketing (Website, Facebook, Youtube...) như banner flash, popup, email template...
4. Liên hệ nhà cung cấp lấy báo giá, lên dự toán, in ấn các sản phẩm Thiết kế.
5. Giám sát và quản lý chất lượng in ấn của các biểu mẫu, vật phẩm quảng cáo.
6. Phối hợp với các bộ phận liên quan thực hiện các ý tưởng Thiết kế, các công tác truyền thông của công ty.
7. Báo cáo và thực hiện các công việc khác theo yêu Cầu của quản lý.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tuổi từ 22 đến 35 (ít nhất 1 năm kinh nghiệm)
- Có khả năng nắm bắt công việc và xử lý tình huống tốt, nhạy bén trong công việc.
- Tính cách hòa đồng, vui vẻ, ham học hỏi.
- Tư duy thiết kế tốt, cầu tiến và năng động.
- Trình độ: tốt nghiệp Trung cấp trở lên chuyên ngành in ấn, thiết kế, mỹ thuật...
- Sử dụng thành thạo các phần mềm thiết kế: Photoshop, AI, Corel draw,...

Tại CTY TNHH TM GIA THÀNH Thì Được Hưởng Những Gì

- Thời gian làm việc : Giờ hành chính từ thứ 2 - thứ 7. CN nghỉ
- Thu nhập gồm : Lương thỏa thuận + Thưởng theo KPI
- Thưởng lễ tết, du lịch hàng năm.
- Được xét tăng lương định kỳ.
- Được hưởng các phúc lợi từ công ty, đóng BHYT, BHXH đầy đủ.
- Được đào tạo bồi dưỡng chuyên môn hàng năm.
- Cơ hội thăng tiến và thu nhập cao theo năng lực .
- Môi trường làm việc thân thiện, năng động, chuyên nghiệp .

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CTY TNHH TM GIA THÀNH

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CTY TNHH TM GIA THÀNH

CTY TNHH TM GIA THÀNH

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: 969-975 Trần Hưng Đạo Phường 05 Quận 05

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

