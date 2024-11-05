Tuyển Công nghệ Thông tin CÔNG TY CỔ PHẦN THỜI TRANG SƠN KIM (VERA/JOCKEY) làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 106 Nguyễn Giản Thanh, P15, Q10, Quận 10

Mô Tả Công Việc Công nghệ Thông tin Với Mức Lương Thỏa thuận

- Xây dựng và phổ biến các hình ảnh, concept, quy chuẩn của các nhãn hiệu

- Thiết kế hình ảnh và các vật phẩm quảng cáo cho các nhãn hiêu của công ty theo đúng các quy chuẩn đã có.

- Phối hợp cùng các bộ phận của phòng Quản lý thương hiệu xây dựng các quy chuẩn mới về hệ thống cửa hàng, bao bì, hình ảnh quảng cáo và các ấn phẩm khác liên quan đạt tiêu chuẩn: Phong cách, Cao cấp và Chuyên nghiệp.

- Làm việc với các nhà cung cấp về báo giá cho các hoạt động in ấn được giao, tiến hành lọc và đề xuất nhà cung cấp phù hợp nhất về dịch vụ/ giá cả/ chất lượng/ bảo hành.

- Nghiên cứu thông tin, mẫu mã, hình ảnh liên quan đến hình ảnh quảng cáo từ các đối thủ cạnh tranh, các nguồn thông tin khác nhằm luôn đưa ra đề xuất sáng tạo cho hình ảnh của sản phẩm và nhãn hiệu.

- Sắp xếp công việc hợp lý theo hạn định, đáp ứng cao nhất các yêu cầu thiết kế từ Quản lý.

- Hỗ trợ các bộ phận khác khi nhận yêu cầu từ CMO.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tối thiểu 01 năm kinh nghiệm tại vị trí tương đương.

- Sử dụng thành thạo vi tính và các phần mềm ứng dụng đồ họa

- Kỹ năng giao tiếp tốt – Tinh thần trách nhiệm cao.

- Khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm tốt.

- Chịu đươc áp lực cao trong công việc

- Trách nhiệm, cẩn thận, kết quả công việc phải đạt độ chính xác cao.

- Có tinh thần sáng tạo, năng động.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THỜI TRANG SƠN KIM (VERA/JOCKEY) Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập hàng tháng theo năng lực và cạnh tranh với thị trường

Môi trường trẻ trung, năng động, hiện đại

Lộ trình thăng tiến nhanh nếu nhân viên thể hiện tốt kết quả làm việc

12 ngày phép/năm

Các chế độ bảo hiểm xã hội theo quy định

Các chương trình, hoạt động gắn kết nhân viên

Tiệc hàng năm, team building.

Quà tặng sinh nhật

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THỜI TRANG SƠN KIM (VERA/JOCKEY)

