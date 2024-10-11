Tuyển Thiết kế đồ hoạ CÔNG TY TNHH TIẾP THỊ DỮ LIỆU THÔNG MINH làm việc tại Hà Nội thu nhập Từ 10 Triệu

CÔNG TY TNHH TIẾP THỊ DỮ LIỆU THÔNG MINH
Ngày đăng tuyển: 11/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 09/11/2024
CÔNG TY TNHH TIẾP THỊ DỮ LIỆU THÔNG MINH

Thiết kế đồ hoạ

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Thiết kế đồ hoạ Tại CÔNG TY TNHH TIẾP THỊ DỮ LIỆU THÔNG MINH

Mức lương
Từ 10 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Tầng 9, Tòa nhà 188 Trường Chinh, Phường Khương Thượng, Đống Đa

Mô Tả Công Việc Thiết kế đồ hoạ Với Mức Lương Từ 10 Triệu

1. Thiết kế đồ họa:
2. Dựng video (Mức độ đơn giản):
3. Thiết kế website & landing page:
4. Hỗ trợ khác:
Với Mức Lương Từ 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tại CÔNG TY TNHH TIẾP THỊ DỮ LIỆU THÔNG MINH Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH TIẾP THỊ DỮ LIỆU THÔNG MINH

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH TIẾP THỊ DỮ LIỆU THÔNG MINH

CÔNG TY TNHH TIẾP THỊ DỮ LIỆU THÔNG MINH

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 9, Tòa nhà 188 Trường Chinh, Số 188 Trường Chinh, Phường Khương Thượng, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

