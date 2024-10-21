Tuyển Xây dựng Công Ty TNHH Kiến Trúc - Xây Dựng Kiến Xanh. làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 13 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Xây dựng Tại Công Ty TNHH Kiến Trúc - Xây Dựng Kiến Xanh.
Mức lương
10 - 13 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh: 53 đường số 53, Khu phố 8, Phường Hiệp Bình Chánh, Thủ Đức
Mô Tả Công Việc Xây dựng Với Mức Lương 10 - 13 Triệu
- Khảo sát mặt bằng hiện trạng, tiếp nhận thông tin yêu cầu thiết kế từ khách hàng.
- Làm việc với khách về phương án, Tư vấn về thiết kế concept nội thất và không gian cho khách hàng. Đưa ý tưởng phát triển và hoàn thiện kiến trúc, nội thất cho các dự án nội thất chuyên về nhà ở, văn phòng, căn hộ, chung cư...
- Vẽ phối cảnh và triển khai bản vẽ thi công nội thất.
- Giám sát thiết kế khi thi công công trình.
- Báo cáo kết quả thực hiện công việc theo dự án.
Với Mức Lương 10 - 13 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Trên 2 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực thiết kế nội thất.
- Phát triển ý tưởng Thiết kế nội thất trên các phần mềm thiết kế chuyên dụng như Autocad, 3Dmax, Sketchup, Photoshop và các phần mềm liên quan đến công việc.
- Có thể làm việc với bản vẽ chi tiết trong các dự án thiết kế nội thất
- Có khả năng đọc và hiểu bản vẽ 2D, 3D.
- Làm việc trách nhiệm, khả năng làm việc dưới áp lực.
- Chăm chỉ, học nhanh, cầu tiến và khả năng làm việc độc lập.
- Khả năng tự học và hiểu vấn đề nhanh chóng
Tại Công Ty TNHH Kiến Trúc - Xây Dựng Kiến Xanh. Thì Được Hưởng Những Gì
Lương cứng thỏa thuận từ 10.000.000 - 13.000.000
Môi trường làm việc chuyên nghiệp
Các quyền lợi khác sẽ trao đổi khi phỏng vấn
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Kiến Trúc - Xây Dựng Kiến Xanh.
