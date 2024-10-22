Tuyển Xây dựng CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG, NỘI THẤT SÀI GÒN HOMES làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 14 Triệu

Mức lương 10 - 14 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 5 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 91/3 ấp 4, Xuân Thới Thượng, Hóc Môn, Hồ Chí Minh, Hóc Môn

Mô Tả Công Việc Xây dựng Với Mức Lương 10 - 14 Triệu

- Gặp gỡ khách hàng do công ty chỉ định + trao đổi nắm nhu cầu, khảo sát hiện trạng.

- Phụ trách quản lý và triển khai bản vẽ 2D thiết kế và thi công nội thất

- Sử dụng thành thạo 3D max, hoặc phần mềm dựng 3D tương tự

- Triển khai bản vẽ kĩ thuật theo từng công trình (Kiến trúc – nội thất)

- Công việc cụ thể sẽ trao đổi thêm khi phỏng vấn.

Với Mức Lương 10 - 14 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Có kinh nghiệm trên 1 năm, có hứng thú trong lĩnh vực thiết kế và thi công nội thất.

- Thành thạo các kĩ năng phần mềm Autocad, 3D Max phục vụ cho việc triển khai các bản vẽ kĩ thuật 2D, 3D trong hồ sơ nội thất.

- Hiểu kỹ thuật thi công các hạng mục liên quan đến nội thất: gỗ MDF, nhựa đặc

- Phối hợp tốt cùng các bộ phận khác để triển khai công trình thực tế.

- Kỹ năng làm việc theo nhóm .

- Trung thực, chịu khó, ham học hỏi và có tinh thần cầu tiến.

Tại CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG, NỘI THẤT SÀI GÒN HOMES Thì Được Hưởng Những Gì

- Mức lương 10.000.000đ – 14.000.000đ (+ Thưởng % theo sản phẩm, đơn hàng, công trình hoàn thành)

- Được đóng BHXH/BHTN sau khi thông qua thời gian thử việc và ký hợp đồng chính thức.

- Được hưởng đầy đủ quyền lợi theo quy định của công ty

- Làm việc trong môi trường thân thiện, chuyên nghiệp, năng động, nhiều cơ hội học hỏi và phát triển kĩ năng bản thân tốt từ công việc và mọi người trong công ty.

- Có cơ hội thăng tiến và tăng lương theo năng lực.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG, NỘI THẤT SÀI GÒN HOMES

