Tuyển Xây dựng CÔNG TY TNHH TH FURNI làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu

Tuyển Xây dựng CÔNG TY TNHH TH FURNI làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu

CÔNG TY TNHH TH FURNI
Ngày đăng tuyển: 23/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 31/12/2024
CÔNG TY TNHH TH FURNI

Xây dựng

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Xây dựng Tại CÔNG TY TNHH TH FURNI

Mức lương
10 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Đường Khai Sơn, phường Thượng Thanh, Long Biên

Mô Tả Công Việc Xây dựng Với Mức Lương 10 - 15 Triệu

- Gặp gỡ, lấy ý kiến của khách hàng, khảo sát mặt bằng, lên ý tưởng, lập phương án thiết kế nội thất đáp ứng được yêu cầu của khách hàng.
- Có khả năng bảo vệ ý tưởng trước khách hàng, tư vấn được cho khách hàng về hình ảnh & công năng sử dụng sản phẩm mình thiết kế hoặc chỉnh sửa lại.
- Có ý tưởng tốt, chuyên thiết kế nội thất 1 trong các lĩnh vực sau: Văn phòng, trường học, khách sạn, nhà hàng, chung cư, biệt thự...
- Triển khai bản vẽ kỹ thuật thi công.
- Độ chính xác trong kích thước, cấu tạo bản vẽ. Hiểu về cấu tạo liên kết, khả năng ứng dụng các vật liệu trong bản vẽ

Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Hiểu biết về vật liệu nội thất (đặc biệt là gỗ công nghiệp). - Hiểu biết về các biện pháp thi công theo ý tưởng thiết kế được đưa ra. - Nắm vững chuyên môn, sử dụng thành thạo phần mềm thiết kế chuyên ngành: Auto Cad, 3D Max, Photoshop, Sketchup. - Tinh thần chịu tiếp thu công việc, cầu tiến, nhiệt tình đam mê với sản phẩm. - Chủ động & thích nghi nhanh với các yêu cầu công việc. Có khả năng làm việc độc lập cũng như làm việc nhóm, chịu được sức ép lớn, sẵn sàng làm overtime vào những thời điểm gấp của dự án.
Hỗ trợ kinh doanh trong việc khảo sát hiện trường phục vụ thiết kế. Vui vẻ, hòa đồng, ham học hỏi, có khả năng giao tiếp tốt. Có đủ sức khỏe để đảm nhận công việc
Hỗ trợ kinh doanh trong việc khảo sát hiện trường phục vụ thiết kế.
Vui vẻ, hòa đồng, ham học hỏi, có khả năng giao tiếp tốt.
Có đủ sức khỏe để đảm nhận công việc

Tại CÔNG TY TNHH TH FURNI Thì Được Hưởng Những Gì

- Thu nhập từ 12 triệu/tháng ( đánh giá theo kinh nghiệm và năng lực khi phỏng vấn), chưa bao gồm phụ phí xăng xe, ăn trưa, điện thoại.
- Chế độ đãi ngộ hấp dẫn, văn phòng làm việc hiện đại
- Môi trường làm việc thoải mái, thân thiện.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH TH FURNI

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH TH FURNI

CÔNG TY TNHH TH FURNI

Quy mô: 10 - 24 Nhân viên
Địa điểm: 31 Trần Đăng Ninh, phường Quang Trung, quận Hà Đông, TP. Hà Nội

