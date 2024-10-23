Tuyển Xây dựng CÔNG TY TNHH TH FURNI làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Xây dựng Tại CÔNG TY TNHH TH FURNI
- Hà Nội: Đường Khai Sơn, phường Thượng Thanh, Long Biên
Mô Tả Công Việc Xây dựng Với Mức Lương 10 - 15 Triệu
- Gặp gỡ, lấy ý kiến của khách hàng, khảo sát mặt bằng, lên ý tưởng, lập phương án thiết kế nội thất đáp ứng được yêu cầu của khách hàng.
- Có khả năng bảo vệ ý tưởng trước khách hàng, tư vấn được cho khách hàng về hình ảnh & công năng sử dụng sản phẩm mình thiết kế hoặc chỉnh sửa lại.
- Có ý tưởng tốt, chuyên thiết kế nội thất 1 trong các lĩnh vực sau: Văn phòng, trường học, khách sạn, nhà hàng, chung cư, biệt thự...
- Triển khai bản vẽ kỹ thuật thi công.
- Độ chính xác trong kích thước, cấu tạo bản vẽ. Hiểu về cấu tạo liên kết, khả năng ứng dụng các vật liệu trong bản vẽ
Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Hỗ trợ kinh doanh trong việc khảo sát hiện trường phục vụ thiết kế. Vui vẻ, hòa đồng, ham học hỏi, có khả năng giao tiếp tốt. Có đủ sức khỏe để đảm nhận công việc
Hỗ trợ kinh doanh trong việc khảo sát hiện trường phục vụ thiết kế.
Vui vẻ, hòa đồng, ham học hỏi, có khả năng giao tiếp tốt.
Có đủ sức khỏe để đảm nhận công việc
Tại CÔNG TY TNHH TH FURNI Thì Được Hưởng Những Gì
- Chế độ đãi ngộ hấp dẫn, văn phòng làm việc hiện đại
- Môi trường làm việc thoải mái, thân thiện.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH TH FURNI
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
