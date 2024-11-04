Tuyển Thiết kế nội thất Công ty Cổ phần Gỗ An Cường Pro Company làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 14 Triệu

Mức lương 12 - 14 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Sư Vạn Hạnh, Quận 10

Mô Tả Công Việc Thiết kế nội thất Với Mức Lương 12 - 14 Triệu

Triển khai bản vẽ chi tiết về sản phẩm nội thất Shopdrawing các hàng mục nội thất trong dự án qua phần mềm IMOS/CAD Triển khai concept ý tưởng 3D nội thất theo hạng mục dự án Quản lý hồ sơ bản vẽ, phối hợp các bộ phận công trường, nhà máy để triển khai dự án

Triển khai bản vẽ chi tiết về sản phẩm nội thất

Shopdrawing các hàng mục nội thất trong dự án qua phần mềm IMOS/CAD

Triển khai concept ý tưởng 3D nội thất theo hạng mục dự án

Quản lý hồ sơ bản vẽ, phối hợp các bộ phận công trường, nhà máy để triển khai dự án

Với Mức Lương 12 - 14 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có khoảng 2 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Kiến trúc, Thiết kế nội thất hoặc chuyên ngành khác có liên quan Thành thạo phần mềm Autocad, SketchUp, 3Dsmax (render Corona hoặc Vray) Nhận thức tốt về không gian, công năng, màu sắc Tiếng Anh đáp ứng công việc

Có khoảng 2 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương

Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Kiến trúc, Thiết kế nội thất hoặc chuyên ngành khác có liên quan

Thành thạo phần mềm Autocad, SketchUp, 3Dsmax (render Corona hoặc Vray)

Nhận thức tốt về không gian, công năng, màu sắc

Tiếng Anh đáp ứng công việc

Tại Công ty Cổ phần Gỗ An Cường Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì

Chế độ bảo hiểm: BHXH, BHYT, BHTN Phụ cấp cơm trưa Đồng phục Chế độ thưởng lễ, tháng 13 theo kết quả kinh doanh của công ty Chính sách đào tạo để phát triển năng lực nhân viên Nghỉ phép năm: 12 ngày phép/ năm

Chế độ bảo hiểm: BHXH, BHYT, BHTN

Phụ cấp cơm trưa

Đồng phục

Chế độ thưởng lễ, tháng 13 theo kết quả kinh doanh của công ty

Chính sách đào tạo để phát triển năng lực nhân viên

Nghỉ phép năm: 12 ngày phép/ năm

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Gỗ An Cường Pro Company

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin