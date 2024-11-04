Tuyển Thiết kế nội thất Công ty Cổ phần Gỗ An Cường Pro Company làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 14 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Thiết kế nội thất Tại Công ty Cổ phần Gỗ An Cường Pro Company
- Hồ Chí Minh: Sư Vạn Hạnh, Quận 10
Mô Tả Công Việc Thiết kế nội thất Với Mức Lương 12 - 14 Triệu
Triển khai bản vẽ chi tiết về sản phẩm nội thất
Shopdrawing các hàng mục nội thất trong dự án qua phần mềm IMOS/CAD
Triển khai concept ý tưởng 3D nội thất theo hạng mục dự án
Quản lý hồ sơ bản vẽ, phối hợp các bộ phận công trường, nhà máy để triển khai dự án
Với Mức Lương 12 - 14 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Có khoảng 2 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương
Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Kiến trúc, Thiết kế nội thất hoặc chuyên ngành khác có liên quan
Thành thạo phần mềm Autocad, SketchUp, 3Dsmax (render Corona hoặc Vray)
Nhận thức tốt về không gian, công năng, màu sắc
Tiếng Anh đáp ứng công việc
Tại Công ty Cổ phần Gỗ An Cường Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì
Chế độ bảo hiểm: BHXH, BHYT, BHTN
Phụ cấp cơm trưa
Đồng phục
Chế độ thưởng lễ, tháng 13 theo kết quả kinh doanh của công ty
Chính sách đào tạo để phát triển năng lực nhân viên
Nghỉ phép năm: 12 ngày phép/ năm
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Gỗ An Cường Pro Company
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
