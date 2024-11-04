Tuyển Thiết kế nội thất Công ty Cổ phần Gỗ An Cường Pro Company làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 14 Triệu

Công ty Cổ phần Gỗ An Cường Pro Company
Ngày đăng tuyển: 04/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 24/11/2024
Công ty Cổ phần Gỗ An Cường Pro Company

Thiết kế nội thất

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Thiết kế nội thất Tại Công ty Cổ phần Gỗ An Cường Pro Company

Mức lương
12 - 14 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: Sư Vạn Hạnh, Quận 10

Mô Tả Công Việc Thiết kế nội thất Với Mức Lương 12 - 14 Triệu

Triển khai bản vẽ chi tiết về sản phẩm nội thất Shopdrawing các hàng mục nội thất trong dự án qua phần mềm IMOS/CAD Triển khai concept ý tưởng 3D nội thất theo hạng mục dự án Quản lý hồ sơ bản vẽ, phối hợp các bộ phận công trường, nhà máy để triển khai dự án
Với Mức Lương 12 - 14 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có khoảng 2 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Kiến trúc, Thiết kế nội thất hoặc chuyên ngành khác có liên quan Thành thạo phần mềm Autocad, SketchUp, 3Dsmax (render Corona hoặc Vray) Nhận thức tốt về không gian, công năng, màu sắc Tiếng Anh đáp ứng công việc
Tại Công ty Cổ phần Gỗ An Cường Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì

Chế độ bảo hiểm: BHXH, BHYT, BHTN Phụ cấp cơm trưa Đồng phục Chế độ thưởng lễ, tháng 13 theo kết quả kinh doanh của công ty Chính sách đào tạo để phát triển năng lực nhân viên Nghỉ phép năm: 12 ngày phép/ năm
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Gỗ An Cường Pro Company

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty Cổ phần Gỗ An Cường Pro Company

Công ty Cổ phần Gỗ An Cường Pro Company

Quy mô: Trên 1000 Nhân viên
Địa điểm: 702/1K Sư Vạn Hạnh, P.12, Q.10, TP.HCM

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

