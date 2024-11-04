Tuyển Thiết kế nội thất CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI LÀ NHÀ làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 14 Triệu

Mức lương 12 - 14 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 50 đường số 9A, KDC Trung Sơn, Bình Chánh

Mô Tả Công Việc Thiết kế nội thất Với Mức Lương 12 - 14 Triệu

- Tiếp nhận thông tin đầu vào của công trình từ phía công ty giao và lên thiết kế theo nhu cầu của khách hàng

- Bố trí nội thất bằng phần mềm Sketchup.

- Thiết kế theo nhu cầu của khách hàng và yêu cầu của đội thiết kế concept.

- Phối hợp với các bộ phận trong công ty trong quá trình triển khai công trình, và thực hiện theo sự phân công của cấp trên.

+ Vẽ chi tiết kết cấu từng món đồ nội thất như: tủ bếp, tủ áo, tủ tv, giường,... Yêu cầu kết cấu trong bản vẽ phải đúng với kết cấu thực tế.

+ Render bản vẽ bằng các phần mềm render.

Với Mức Lương 12 - 14 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp cao đẳng hoặc đại học.

- Chăm chỉ, cầu tiến, lăn xả thực tế, chịu khó học hỏi nâng cao năng lực

- Thành thạo các phần mềm chuyên ngành: Sketchup (bắt buộc), 3Dsmax, Autocad, photoshop ...

- Có kiến thức cơ bản về thiết kế nội thất: các phong cách thiết kế, nguyên tắc màu sắc, nguyên tắc tỷ lệ, nhịp điệu, kết cấu...

- Luôn chủ động nghiên cứu, tìm hiểu các sản phẩm mới, xu hướng thiết kế mới, vật liệu mới, cập nhật xu hướng thị trường

- Có khả năng làm việc trong môi trường năng động, workload nặng, deadline căng,.. chấp nhận hi sinh thời gian cá nhân. Cống hiến hết mình cho công việc.

- Yêu cầu có kiến thức về kết cấu chi tiết nội thất: độ dày, cách ghép bìa, nóc, đáy, chân tủ, ngăn kệ, hộc kéo, trừ hao so với thực tế.

Tại CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI LÀ NHÀ Thì Được Hưởng Những Gì

- Bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp.

- Lương cứng từ 12 - 14 triệu

- Thưởng thêm theo KPI từ 1triệu đến 2triệu.

- Được đào tạo bởi các chuyên gia đầu ngành.

- Được làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, cạnh tranh hàng đầu trong ngành thiết kế nội thất.

- Được tham gia hàng nghìn dự án dân dụng lớn nhỏ.

- Thưởng lễ, Tết, lương tháng 13.

- Du lịch trong nước, nước ngoài.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI LÀ NHÀ

