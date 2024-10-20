Tuyển Thiết kế nội thất CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT KẾ NỘI THẤT ICON HANOI làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 20 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT KẾ NỘI THẤT ICON HANOI
Ngày đăng tuyển: 20/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 03/11/2024
Thiết kế nội thất

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Thiết kế nội thất Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT KẾ NỘI THẤT ICON HANOI

Mức lương
12 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội:

- Miền Bắc

Mô Tả Công Việc Thiết kế nội thất Với Mức Lương 12 - 20 Triệu

- Cùng với các bộ phận liên quan khảo sát thực tế,
- Lên thiết kế nội thất 3D, trao đổi với khách hàng về công năng mặt bằng.
- Lên danh mục đề xuất vật liệu, thiết bị.
- Thường xuyên cập nhật các mẫu vật liệu mới để đưa vào thiết kế.
- Độ chính xác trong kích thước, cấu tạo bản vẽ. Hiểu về cấu tạo liên kết, khả năng ứng dụng các vật liệu trong bản vẽ.
- Dựng phối cảnh 3D theo yêu cầu thiết kế nội thất của khách hàng.
- Chốt vật liệu với khách hàng.
- Phát triển ý tưởng thiết kế nội thất trên các phần mềm thiết kế chuyên dụng như Autocad, 3Dmax, photoshop ....
- Hoàn thành những công việc khác tùy thuộc theo yêu cầu kinh doanh của Công ty và theo quyết định của Ban Giám đốc (và các cá nhân được bổ nhiệm hoặc ủy quyền phụ trách).

Với Mức Lương 12 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp Đại học, Cao đẳng chuyển ngành Kiến trúc, Mỹ thuật, Mỹ thuật ứng dụng, thiết kế đồ họa hoăc các chuyên ngành liên quan.
- Có ít nhất 2 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương
- Có khả năng đọc bản vẽ kiến trúc
- Thành thạo trong các phầm mềm thiết kế: 3D MAX, SKETCHUP, AUTO CAD, AI, Photoshop
- Chăm chỉ, sáng tạo và có trách nhiệm trong công việc
- Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm về phong cách Tân cổ điển; phong cách Indochine

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT KẾ NỘI THẤT ICON HANOI Thì Được Hưởng Những Gì

- Mức lương từ 12.000.000 - 20.000.000 đồng (có thể hơn tuỳ theo năng lực) + %HĐTK
- Môi trường làm việc trẻ, chuyên nghiệp, có cơ hội thăng tiến và ổn định lâu dài.
- Được đóng BHXH, BHYT, BH thất nghiệp theo quy định của nhà nước.
- Được hưởng các quyền lợi khác theo chính sách của công ty.
- Lương + thưởng, lương tháng 13.
- Du lịch 1-2 lần hằng năm.
Tầng 3 Tòa nhà Quý Hạnh, 165 Bà Triệu, Phường Lê Đại Hành, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT KẾ NỘI THẤT ICON HANOI

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT KẾ NỘI THẤT ICON HANOI

Quy mô: 10 - 24 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 3, Toà Nhà Quý Hạnh, 165 Bà Triệu, Phường Lê Đại Hành, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội, Việt Nam

Chia Sẻ Tin Với Bạn Bè

