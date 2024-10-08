Tuyển Thiết kế và Kiến trúc CÔNG TY CỔ PHẦN XCONS GROUP làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 13 - 15 Triệu

Mức lương 13 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 4 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 159 Đường số 5, Khu Phố 2, P. An Khánh, TP. Thủ Đức, TP.HCM., Quận 2

Mô Tả Công Việc Thiết kế và Kiến trúc Với Mức Lương 13 - 15 Triệu

• Lên ý tưởng, triển khai phương án thiết kế trang trí nội thất các loại hình nhà dân dụng, nhà phố, biệt thự, khách sạn, ...

• Gặp gỡ khách hàng đo và lấy kích thước, hiện trạng công trình.

• Lên phương án thiết kế, bản vẽ sơ bộ và làm việc trực tiếp với khách hàng.

• Tiến hành thiết kế bản vẽ trên các phần mềm ứng dụng.

• Thành thạo các phần mềm đồ họa (CAD, Photoshop, 3D Max...)

Với Mức Lương 13 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

• Giới tính: Nam, trình độ: Đại học.

• Kinh nghiệm: Tối thiểu 3 năm kinh nghiệm.

• Có tinh thần trách nhiệm với công việc.

• Có tinh thần làm việc nhóm, siêng năng, ham học hỏi

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN XCONS GROUP Thì Được Hưởng Những Gì

• Lương cứng+ hoa hồng: 15.000.000đ – 18.000.000đ.

• Lương tháng 13, thưởng.

• Tăng lương định kỳ hằng năm, tăng lương đột xuất khi đạt thành tích xuất sắc.

• Chế độ BHXH, BHYT, BHTN đầy đủ theo luật, du lịch, team building hàng năm, chế độ khác.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN XCONS GROUP

