Tuyển Thiết kế và Kiến trúc CÔNG TY CỔ PHẦN XCONS GROUP làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 13 - 15 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Thiết kế và Kiến trúc Tại CÔNG TY CỔ PHẦN XCONS GROUP
Mức lương
13 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
4 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh: 159 Đường số 5, Khu Phố 2, P. An Khánh, TP. Thủ Đức, TP.HCM., Quận 2
Mô Tả Công Việc Thiết kế và Kiến trúc Với Mức Lương 13 - 15 Triệu
• Lên ý tưởng, triển khai phương án thiết kế trang trí nội thất các loại hình nhà dân dụng, nhà phố, biệt thự, khách sạn, ...
• Gặp gỡ khách hàng đo và lấy kích thước, hiện trạng công trình.
• Lên phương án thiết kế, bản vẽ sơ bộ và làm việc trực tiếp với khách hàng.
• Tiến hành thiết kế bản vẽ trên các phần mềm ứng dụng.
• Thành thạo các phần mềm đồ họa (CAD, Photoshop, 3D Max...)
Với Mức Lương 13 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
• Giới tính: Nam, trình độ: Đại học.
• Kinh nghiệm: Tối thiểu 3 năm kinh nghiệm.
• Có tinh thần trách nhiệm với công việc.
• Có tinh thần làm việc nhóm, siêng năng, ham học hỏi
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN XCONS GROUP Thì Được Hưởng Những Gì
• Lương cứng+ hoa hồng: 15.000.000đ – 18.000.000đ.
• Lương tháng 13, thưởng.
• Tăng lương định kỳ hằng năm, tăng lương đột xuất khi đạt thành tích xuất sắc.
• Chế độ BHXH, BHYT, BHTN đầy đủ theo luật, du lịch, team building hàng năm, chế độ khác.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN XCONS GROUP
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
