Tuyển Thiết kế nội thất Công Ty TNHH PNK làm việc tại Hà Nội thu nhập 13 - 20 Triệu

Mức lương 13 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Hoàng Mai, Hoàng Mai

Mô Tả Công Việc Thiết kế nội thất Với Mức Lương 13 - 20 Triệu

Khảo sát, đo đạc hiện trạng công trình Gặp gỡ, tư vấn lên phương án thiết kế cho khách hàng; Lên ý tưởng thiết kế, concept công trình dựa trên miêu tả sơ bộ của khách hàng; Thiết kế 2D, 3D, bóc tách bản vẽ kĩ thuật; Phối hợp với nhân viên kinh doanh trong quá trình tư vấn bán hàng; Giám sát, cập nhật tiến độ công trình; Đề xuất các phương án trưng bày sản phẩm tại showroom.

Với Mức Lương 13 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Nam nữ từ 23 - 35 tuổi, tốt nghiệp Đại học chuyên ngành thiết kế nội thất, kiến trúc Kinh nghiệm thiết kế nội thất dân dụng từ 1 năm. Thành thạo phần mềm thiết kế 3D Khả năng làm việc độc lập và xử lý tình huống tốt.

Tại Công Ty TNHH PNK Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cứng 13-20 triệu, thưởng theo công trình; Lương tháng 13 Du lịch, nghỉ mát, nghỉ phép, thưởng lễ tết theo quy định của công ty;

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH PNK

