Tuyển Thiết kế nội thất Công Ty TNHH PNK làm việc tại Hà Nội thu nhập 13 - 20 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Thiết kế nội thất Tại Công Ty TNHH PNK
- Hà Nội: Hoàng Mai, Hoàng Mai
Mô Tả Công Việc Thiết kế nội thất Với Mức Lương 13 - 20 Triệu
Khảo sát, đo đạc hiện trạng công trình
Gặp gỡ, tư vấn lên phương án thiết kế cho khách hàng;
Lên ý tưởng thiết kế, concept công trình dựa trên miêu tả sơ bộ của khách hàng;
Thiết kế 2D, 3D, bóc tách bản vẽ kĩ thuật;
Phối hợp với nhân viên kinh doanh trong quá trình tư vấn bán hàng;
Giám sát, cập nhật tiến độ công trình;
Đề xuất các phương án trưng bày sản phẩm tại showroom.
Với Mức Lương 13 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Nam nữ từ 23 - 35 tuổi, tốt nghiệp Đại học chuyên ngành thiết kế nội thất, kiến trúc
Kinh nghiệm thiết kế nội thất dân dụng từ 1 năm.
Thành thạo phần mềm thiết kế 3D
Khả năng làm việc độc lập và xử lý tình huống tốt.
Tại Công Ty TNHH PNK Thì Được Hưởng Những Gì
Lương cứng 13-20 triệu, thưởng theo công trình;
Lương tháng 13
Du lịch, nghỉ mát, nghỉ phép, thưởng lễ tết theo quy định của công ty;
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH PNK
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
