Tuyển Thiết kế nội thất CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN THIẾT KẾ AC LUXURY làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Thiết kế nội thất Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN THIẾT KẾ AC LUXURY
- Hà Nội: 90 Nguyễn Tuân, Thanh Xuân
Mô Tả Công Việc Thiết kế nội thất Với Mức Lương 15 - 20 Triệu
Nhận yêu cầu thiết kế từ quản lý/ trưởng phòng Kỹ thuật
Đo đạc, khảo sát chi tiết để sản xuất
Triển khai bản vẽ chi tiết (dựa trên kích thước đo đạc thực tế kết hợp với hình ảnh 3D) để sản xuất)
Hỗ trợ các phòng ban liên quan đến kỹ thuật.
Nắm rõ về chất liệu, phụ kiện (Cập nhật và đào tạo thêm).
Với Mức Lương 15 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
• Có kiến thức và kinh nghiệm trong thiết kế ít nhất 6 tháng
• Có kiến thức thực tế về tiêu chuẩn và kỹ thuật thi công nội thất
• Am hiểu về vật liệu, chất liệu xây dựng công trình
• Sáng tạo trong thiết kế, tỉ mỉ, cẩn thận
• Phẩm chất, tính cách: Nhiệt tình và có tinh thần trách nhiệm cao. quyết liệt trong xử lý công việc, chịu được áp lực công việc.
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN THIẾT KẾ AC LUXURY Thì Được Hưởng Những Gì
• Thưởng lương tháng 13 và thưởng các ngày lễ, trong năm
• Được làm việc trong môi trường năng động, có nhiều cơ hội thăng tiến trong nghề nghiệp
• Được hưởng đầy đủ phúc lợi xã hội theo quy định của luật lao động như: BHXH, BHYT, BHTN...
• Hàng năm xét hiệu xuất công việc và tăng lương định kỳ
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN THIẾT KẾ AC LUXURY
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
