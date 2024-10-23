Tuyển Thiết kế nội thất CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN THIẾT KẾ AC LUXURY làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu

Mức lương 15 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 3 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 90 Nguyễn Tuân, Thanh Xuân

Thiết kế nội thất

Nhận yêu cầu thiết kế từ quản lý/ trưởng phòng Kỹ thuật Đo đạc, khảo sát chi tiết để sản xuất Triển khai bản vẽ chi tiết (dựa trên kích thước đo đạc thực tế kết hợp với hình ảnh 3D) để sản xuất) Hỗ trợ các phòng ban liên quan đến kỹ thuật. Nắm rõ về chất liệu, phụ kiện (Cập nhật và đào tạo thêm).

Yêu Cầu Công Việc

• Thành thạo các phần mềm thiết kế: Autocad, sketchup, 3d max, lumion.... Ưu tiên các bạn chuyên sâu về sketup và lumion

• Có kiến thức và kinh nghiệm trong thiết kế ít nhất 6 tháng

• Có kiến thức thực tế về tiêu chuẩn và kỹ thuật thi công nội thất

• Am hiểu về vật liệu, chất liệu xây dựng công trình

• Sáng tạo trong thiết kế, tỉ mỉ, cẩn thận

• Phẩm chất, tính cách: Nhiệt tình và có tinh thần trách nhiệm cao. quyết liệt trong xử lý công việc, chịu được áp lực công việc.

Quyền Lợi

• Lương thoả thuận theo kinh nghiệm và tùy vào năng lực (trong khoảng 15 đến 20 triệu)

• Thưởng lương tháng 13 và thưởng các ngày lễ, trong năm

• Được làm việc trong môi trường năng động, có nhiều cơ hội thăng tiến trong nghề nghiệp

• Được hưởng đầy đủ phúc lợi xã hội theo quy định của luật lao động như: BHXH, BHYT, BHTN...

• Hàng năm xét hiệu xuất công việc và tăng lương định kỳ

