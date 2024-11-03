Tuyển Thiết kế nội thất CÔNG TY TNHH TEKNIX E&C làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 6 - 12 Triệu

CÔNG TY TNHH TEKNIX E&C
Ngày đăng tuyển: 03/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 17/11/2024
Thiết kế nội thất

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Thiết kế nội thất Tại CÔNG TY TNHH TEKNIX E&C

Mức lương
6 - 12 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
3 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: Bình Thạnh

Mô Tả Công Việc Thiết kế nội thất Với Mức Lương 6 - 12 Triệu

Thiết kế nội thất các công trình căn hộ, nhà ở, cafe, văn phòng, showroom, biệt thự.,..... Khảo sát nhu cầu khách hàng, đo đạc hiện trạng công trình và lên ý tưởng thiết kế không gian nội thất theo yêu cầu; Dựng 3D phối cảnh nội/ ngoại thất; Bóc tách, triển khai bản vẽ kỹ thuật; Kết hợp với bộ phận thi công để hoàn thiện công trình. Đảm bảo các dự án được hoàn thành với chất lượng cao và đúng tiến độ; Theo dõi và quản lý hồ sơ, giải quyết các công việc liên quan đến công trình đang phụ trách; Thực hiện các công việc có liên quan theo yêu cầu của Quản lý.
Thiết kế nội thất các công trình căn hộ, nhà ở, cafe, văn phòng, showroom, biệt thự.,.....
Khảo sát nhu cầu khách hàng, đo đạc hiện trạng công trình và lên ý tưởng thiết kế không gian nội thất theo yêu cầu;
Dựng 3D phối cảnh nội/ ngoại thất;
Bóc tách, triển khai bản vẽ kỹ thuật;
Kết hợp với bộ phận thi công để hoàn thiện công trình. Đảm bảo các dự án được hoàn thành với chất lượng cao và đúng tiến độ;
Theo dõi và quản lý hồ sơ, giải quyết các công việc liên quan đến công trình đang phụ trách;
Thực hiện các công việc có liên quan theo yêu cầu của Quản lý.

Với Mức Lương 6 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Đã tốt nghiệp các trường đại học chuyên ngành thiết kế kiến trúc, nội thất. Hiểu rõ kết cấu, phương án thi công. Sử dụng thành thạo các phần mềm thiết kế AutoCAD, SketchUp, 3DMax, Vray,... Hiểu biết về nội thất và các loại vật liệu khác nhau. Có kiến thức tốt về mỹ thuật, sáng tạo, tư duy logic. Trung thực, cẩn thận trong công việc, tinh thần trách nhiệm cao, ham học hỏi. Đang học tập hoặc sinh sống tại TP. Hồ Chí Minh.
Đã tốt nghiệp các trường đại học chuyên ngành thiết kế kiến trúc, nội thất.
Hiểu rõ kết cấu, phương án thi công.
Sử dụng thành thạo các phần mềm thiết kế AutoCAD, SketchUp, 3DMax, Vray,...
Hiểu biết về nội thất và các loại vật liệu khác nhau.
Có kiến thức tốt về mỹ thuật, sáng tạo, tư duy logic.
Trung thực, cẩn thận trong công việc, tinh thần trách nhiệm cao, ham học hỏi.
Đang học tập hoặc sinh sống tại TP. Hồ Chí Minh.

Tại CÔNG TY TNHH TEKNIX E&C Thì Được Hưởng Những Gì

Môi trường làm việc trẻ trung, năng động, cởi mở và thoải mái, tạo mọi điều kiện để phát triển năng lực bản thân; Được hướng dẫn, đào tạo phát triển nghề nghiệp, kỹ năng; Được va chạm nhiều công trình thi công thực tế với đa dạng phong cách thiết kế, phát huy tối đa tư duy sáng tạo. Tích lũy kinh nghiệm, tham gia nhiều hoạt động của công ty (Party hàng tháng, workshop, triển lãm); Văn phòng tiện nghi, bánh trà, túi ngủ cho nhân viên; Được tham gia đầy đủ chế độ BHXH, BHTN, BHYT theo quy định của pháp luật. Các quyền lợi khác theo luật lao động.
Môi trường làm việc trẻ trung, năng động, cởi mở và thoải mái, tạo mọi điều kiện để phát triển năng lực bản thân;
Được hướng dẫn, đào tạo phát triển nghề nghiệp, kỹ năng;
Được va chạm nhiều công trình thi công thực tế với đa dạng phong cách thiết kế, phát huy tối đa tư duy sáng tạo.
Tích lũy kinh nghiệm, tham gia nhiều hoạt động của công ty (Party hàng tháng, workshop, triển lãm);
Văn phòng tiện nghi, bánh trà, túi ngủ cho nhân viên;
Được tham gia đầy đủ chế độ BHXH, BHTN, BHYT theo quy định của pháp luật.
Các quyền lợi khác theo luật lao động.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH TEKNIX E&C

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: 10 - 24 Nhân viên
Địa điểm: 38/23 Tân Cảng, Phường 25, Quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

