Tuyển Xây dựng CÔNG TY TNHH RSQUARE VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tầng 2, Tòa nhà Chelsea Residences, 48 Trần Kim Xuyến, Phường Yên Hòa, Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Xây dựng Với Mức Lương Thỏa thuận

• Thiết kế và lên bản vẽ nội thất văn phòng

• Thiết kế và lên bản vẽ nội thất nhà xưởng

• Quản lý dự án

• Làm các công việc theo yêu cầu của cấp trên

• Thời gian làm việc: Thứ 2 đến Thứ 6 (8h-17h) nghỉ trưa 1 tiếng

Thứ 7 (8h-12h) 1 ngày/tháng

(Sẽ có phát sinh tùy thuộc vào công trình dự án)

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

• Tốt nghiệp Đại học

• Tốt nghiệp các chuyên ngành liên quan

• Ưu tiên có kinh nghiệm làm việc tại các công ty thiết kế nội thất

• Có thể sử dụng CAD/SketchUp/Photoshop/Illustrator/ PPT

• Chứng chỉ hành nghề

Vẽ sơ đồ (chúng tôi cần bản vẽ văn phòng, nhưng không phải văn phòng (nhà hay bất cứ thứ gì) đều được.

làm Đề xuất PPT (Tôi có mẫu ppt cơ bản) - vẽ 3D

điểm nâng cao_ biết về vật liệu hoàn thiện nội thất

ƯU TIÊN

• Có thể giao tiếp tiếng anh ( thấp, trung cấp)

• Có kinh nghiệm về thiết kế, lên bản vẽ văn phòng, nhà ở ( cung cấp hồ sơ chứng minh năng lực)

Tại CÔNG TY TNHH RSQUARE VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

• Lương : Thỏa thuận

• Trang bị phương tiện làm việc: máy vi tính , điện thoại

• Được đóng đầy đủ các chế độ bảo hiểm: BHXH, BHYT, BHTN... khi trở thành nhân viên chính thức

• Bảo hiểm PIT

• Được hưởng đầy đủ các chế độ của công ty: thưởng tết, lễ

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH RSQUARE VIỆT NAM

