Tuyển Xây dựng CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ DURABLE NEWTECH làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Số 1 Trịnh Văn Bô, Xuân Phương, Nam Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Xây dựng Với Mức Lương Thỏa thuận

Thiết kế và triển khai các bản vẽ nội thất 3D cho các dự án của trường. Phối hợp với các bộ phận liên quan để đảm bảo tiến độ và chất lượng công việc. Tham gia vào quá trình lên ý tưởng và phát triển các dự án thiết kế nội thất. Đảm bảo các thiết kế đáp ứng yêu cầu về thẩm mỹ và công năng sử dụng. Thực hiện các nhiệm vụ được phân công khác.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp đại học, cao đẳng chuyên ngành Thiết kế Nội thất hoặc các ngành liên quan. Có 2 năm kinh nghiệm làm việc với các phần mềm thiết kế 3D như AutoCAD, 3ds Max, SketchUp, v.v. Khả năng sáng tạo, tư duy thẩm mỹ tốt và chú ý đến chi tiết. Kỹ năng làm việc nhóm và giao tiếp tốt. Nhanh nhẹn, trung thực, chịu được áp lực cao.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ DURABLE NEWTECH Thì Được Hưởng Những Gì

Lương thỏa thuận khi PV; Xét tăng lương định kỳ theo chính sách công ty. Được hỗ trợ ăn trưa và hỗ trợ vé tháng gửi xe; Đóng BHXH theo đúng quy định sau 2 tháng thử việc; Tham gia Party, Teambuilding định kỳ. Được làm việc trong một môi trường năng động, có cơ hội thể hiện năng lực bản thân và cơ hội thăng tiến.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ DURABLE NEWTECH

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.