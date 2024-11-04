Tuyển Thiết kế nội thất CÔNG TY TNHH KIẾN TRÚC VÀ NỘI THẤT EUROHOMES làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Thiết kế nội thất Tại CÔNG TY TNHH KIẾN TRÚC VÀ NỘI THẤT EUROHOMES
Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: l3 lmperia vinhomes smart city Tây Mỗ, Nam Từ Liêm
Mô Tả Công Việc Thiết kế nội thất Với Mức Lương Thỏa thuận
- Khảo sát mặt bằng và lên ý tưởng, lập phương án thiết kế nội thất đáp ứng yêu cầu của khách hàng.
- Lên bản vẽ bố trí mặt bằng, Phối cảnh 3D và triển khai chi tiết 2D.
- Hoàn thiện ý tưởng thiết kế cho dự án, lên giải pháp thiết kế, thi công.
- Phối hợp với các bộ phận liên quan trong triển khai dự án.
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tốt nghiệp Đại học/cao đẳng chuyên ngành thiết kế nội thất, kiến trúc.
- Sử dụng thành thạo các phần mềm Autocad và 3dMax, Photoshop, ....
- Có khả năng sáng tạo và tư duy tốt. Nhanh nhạy trong việc tìm hiểu update các kiến thức mới, công nghệ mới trong và ngoài nước vào công việc.
- Có thể đi công trình, giám sát thiết kế khi công việc yêu cầu.
- Hiểu biết các quy định, tiêu chuẩn thiết kế cần thiết.
Tại CÔNG TY TNHH KIẾN TRÚC VÀ NỘI THẤT EUROHOMES Thì Được Hưởng Những Gì
- Lương thỏa thuận theo năng lực
- Được hưởng các chế độ đãi ngộ theo quy định của công ty.
- Môi trường làm việc chuyên nghiệp, cơ hội phát huy tính năng động trong công việc.
- Du lịch nghỉ mát, party...do công ty tổ chức
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH KIẾN TRÚC VÀ NỘI THẤT EUROHOMES
