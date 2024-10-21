Tuyển Thiết kế nội thất Công ty TNHH Trang Trí Toàn Cầu Việt Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 3 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Căn hộ số A2 LAKE VIEW 3, thuộc dự án nhà ở tại lô 3.2, khu đô thị mới Thủ Thiêm , Phường Thủ Thiêm, Thủ Đức

Mô Tả Công Việc Thiết kế nội thất Với Mức Lương Thỏa thuận

- Tiếp nhận yêu cầu của leader thiết kế

- Lên concept thiết kế Nội - ngoại thất các công trình biệt thự, nhà phố, chung cư,...

- Hoàn thành hồ sơ bản vẽ đúng thời gian. Phối hợp công việc hoàn thành tốt các dự án được giao

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp Cao đẳng, Đại học chuyên ngành liên quan

- Có kinh nghiệm từ 2 năm trở lên ở vị trí tương đương

- Ưu tiên ứng viên mạnh về lên Concept, có kinh nghiệm làm các dự án biệt thự cao cấp

Tại Công ty TNHH Trang Trí Toàn Cầu Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương: thỏa thuận phụ thuộc vào năng lực ứng viên

- Chế độ BHXH, , BHYT, BHTN đầy đủ

- Chế độ nâng lương định kỳ và đột xuất theo hiệu quả công việc

- Thưởng hiệu quả công tác, thưởng năm, thưởng tháng lương 13

- Có cơ hội làm việc với chuyên gia nước ngoài

- Các phúc lợi khác theo quy chế công ty

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Trang Trí Toàn Cầu Việt Nam

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin