Tuyển Thiết kế nội thất Công ty TNHH Trang Trí Toàn Cầu Việt Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Thiết kế nội thất Tại Công ty TNHH Trang Trí Toàn Cầu Việt Nam
Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
3 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh: Căn hộ số A2 LAKE VIEW 3, thuộc dự án nhà ở tại lô 3.2, khu đô thị mới Thủ Thiêm , Phường Thủ Thiêm, Thủ Đức
Mô Tả Công Việc Thiết kế nội thất Với Mức Lương Thỏa thuận
- Tiếp nhận yêu cầu của leader thiết kế
- Lên concept thiết kế Nội - ngoại thất các công trình biệt thự, nhà phố, chung cư,...
- Hoàn thành hồ sơ bản vẽ đúng thời gian. Phối hợp công việc hoàn thành tốt các dự án được giao
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Tốt nghiệp Cao đẳng, Đại học chuyên ngành liên quan
- Có kinh nghiệm từ 2 năm trở lên ở vị trí tương đương
- Ưu tiên ứng viên mạnh về lên Concept, có kinh nghiệm làm các dự án biệt thự cao cấp
Tại Công ty TNHH Trang Trí Toàn Cầu Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì
- Lương: thỏa thuận phụ thuộc vào năng lực ứng viên
- Chế độ BHXH, , BHYT, BHTN đầy đủ
- Chế độ nâng lương định kỳ và đột xuất theo hiệu quả công việc
- Thưởng hiệu quả công tác, thưởng năm, thưởng tháng lương 13
- Có cơ hội làm việc với chuyên gia nước ngoài
- Các phúc lợi khác theo quy chế công ty
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Trang Trí Toàn Cầu Việt Nam
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
