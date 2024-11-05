Tuyển Thiết kế nội thất CÔNG TY TNHH BWOOD làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Số 607A Đỗ Xuân Hợp , Phước Long B , Thủ Đức

Mô Tả Công Việc Thiết kế nội thất Với Mức Lương Thỏa thuận

- Tiếp nhận và triển khai công việc thiết kế theo kế hoạch đã được phê duyệt.

- Tham mưu cho Quản lý trong việc lựa chọn mẫu mã sản phẩm, toàn bộ các vấn đề liên quan thiết kế, hướng đến mục tiêu và bắt kịp xu hướng phát triển thiết kế theo yêu cầu đề ra.

- Thiết kế kiến trúc, nội thất showroom trưng bày gạch, tbvs, văn phòng, khách sạn, nhà ở, căn hộ, biệt thự.

- Nghiên cứu, đọc hiểu các tài liệu kỹ thuật, sử dụng các software để thực hiện các nhiệm vụ thiết kế .

- Thiết kế phương án, xây dựng ý tưởng thiết kế.

- Lập kế hoạch, tiến độ thực hiện dự án được giao.

- Triển khai bản vẽ thi công.

- Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của trưởng Bộ phận.

- Tư vấn 1vs1 với khách hàng.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp chuyên ngành Kiến trúc.

- Ứng viên có ít nhất 3-5 năm kinh nghiệm thiết kế kiến trúc và nội thất, ưu tiên ứng viên đã có kinh nghiệm thiết kế về nội thất, triển khai bản vẽ.

- Kỹ năng giao tiếp, trình bày, trình diễn đồ họa mỹ thuật tốt;

- Sử dụng thành thạo các phần mềm thiết kế chuyên dụng (3D Max, CAD, PTS, Sketchup, Enscape, Vray vv..)

- Tinh thần trách nhiệm cao.

- Am hiểu nhiều về các vật liệu kết cấu và giá cả vật liệu.

Tại CÔNG TY TNHH BWOOD Thì Được Hưởng Những Gì

- Mức lương: thỏa thuận

- Tăng lương, thưởng định kỳ theo quy định của Công ty.

- Tham gia BHXH, BHYT, BHTN theo quy định Luật lao động.

- Môi trường làm việc trẻ trung, hiện đại, nhiều cơ hội phát triển & thăng tiến.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH BWOOD

