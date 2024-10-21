Tuyển Nhân Viên Thiết Kế Quảng Cáo thu nhập 10 - 15 triệu Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh

CÔNG TY CỔ PHẦN STU - VIEW OVERSEAS SERVICE
Ngày đăng tuyển: 21/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 17/11/2024
CÔNG TY CỔ PHẦN STU - VIEW OVERSEAS SERVICE

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tại CÔNG TY CỔ PHẦN STU - VIEW OVERSEAS SERVICE

Mức lương
10 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 42/1 Ung Văn Khiêm, Phường 25, quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh, Bình Thạnh

Mô Tả Công Việc Với Mức Lương 10 - 15 Triệu

Lên concept & ý tưởng thiết kế sau khi nhận brief từ Content.
Thiết kế daily social post , thumbnail, dựng clip ngắn.
Hỗ trợ Marketing team thực hiện các campaign trên đa nền tảng bao gồm Website, Social,...
Đảm bảo chất lượng thiết kế và tiến độ công việc được giao.
Thiết kế catalog sản phẩm

Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp cao đẳng/ đại học chuyên ngành thiết kế đồ hoạ.
Sử dụng thành thạo phần mềm Adobe Photoshop, Illustrator, Indesign.
Tiếng Anh văn phòng và giao tiếp cơ bản.
Khả năng làm việc độc lập và kỹ năng làm việc nhóm.
Nhạy bén, nắm bắt các xu hướng thiết kế mới.
Hiểu biết về thị trường Marketing là một lợi thế.
- Chương trình sử dụng
1.Adobe PhotoshopAdobe Photoshop
2. Adobe Illustrator Adobe Illustrator
3.Adobe InDesign Adobe InDesign
- Các chương trình yêu cầu: Auto Cad, ưu tiên người dùng chương trình illustrator
- Có khả năng giao tiếp trôi chảy với mọi người trong/ngoài công ty

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN STU - VIEW OVERSEAS SERVICE Thì Được Hưởng Những Gì

- Được đào tạo miễn phí kiến thức, kĩ năng
- Được hướng dẫn và huấn luyện chuyên nghiệp trong quá trình làm việc
.- Môi trường làm việc nước ngoài- Làm việc trong môi trường năng động, chuyên nghiệp
- Các chế độ phúc lợi theo quy định của nhà nước, cơ hội du lịch nước ngoài sau 1 năm làm việc

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN STU - VIEW OVERSEAS SERVICE

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN STU - VIEW OVERSEAS SERVICE

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 7, Tòa nhà Geleximco, số 36 phố Hoàng Cầu, phường Ô Chợ Dừa, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

