Tuyển Thiết kế đồ hoạ CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN KD HOLDINGS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 3 người Kinh nghiệm 5 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 295/C1 Tân Kỳ Tân Quý, P.Tân Sơn Nhì, Q.Tân Phú TP.HCM, Tân Phú

Mô Tả Công Việc

1. Nghiên cứu chuyên ngành kỹ thuật

- Nghiên cứu kỹ thuật, tài liệu, xây dựng các bộ phom dáng các dòng hàng thời trang thể thao đa dạng

- Nghiên cứu thị trường và khách hàng để xác định các xu hướng phom dáng phù hợp cho sản phẩm theo đúng định hướng và chiến lược thương hiệu.

- Phân tích nhu cầu khách hàng và thị trường để đưa ra những giải pháp thiết kế tối ưu.

2. Thiết kế mẫu và xây dựng bộ thông số kỹ thuật

- Phối hợp chặt chẽ với các thành viên trong bộ phận thiết kế để lên ý tưởng thiết kế và phát triển sản phẩm.

- Nghiên cứu phom dáng, xây dựng bảng thông số kỹ thuật chi tiết cho các dòng sản phẩm theo yêu cầu, đảm bảo phù hợp với chất liệu và tính ứng dụng.

- Giám sát và chịu trách nhiệm toàn bộ quy trình phát triển sản phẩm, từ ra rập, lên mẫu thật, hoàn thiện, duyệt mẫu đến khi ra sản phẩm cuối cùng.

- Kiểm tra chất lượng sản phẩm mẫu, đảm bảo đáp ứng các tiêu chuẩn kỹ thuật và thẩm mỹ.

- Theo dõi quá trình sản xuất, xử lý các vấn đề kỹ thuật phát sinh và đảm bảo tiến độ sản xuất.

- Xây dựng bộ thông số kỹ thuật chi tiết về sản phẩm, bao gồm kích thước, phom dáng, chất liệu, đường may,...

- Hoàn thiện hồ sơ, tài liệu sản xuất theo quy định của công ty.

3. Chào mẫu và giới thiệu sản phẩm:

- Phối hợp với các thành viên trong bộ phận thiết kế để chào mẫu, giới thiệu sản phẩm mẫu đến các phòng ban, bộ phận liên quan.

- Giải thích chi tiết về thiết kế, phom dáng, chất liệu và tính năng của sản phẩm.

- Tiếp thu ý kiến phản hồi và hoàn thiện sản phẩm theo yêu cầu.

Yêu Cầu Công Việc

- Tốt nghiệp các trường cao đẳng nghề, đại học chuyên ngành liên quan thời trang

- Có từ 5 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực thiết kế rập, đặc biệt là các dòng sản phẩm thể thao.

- Có kinh nghiệm kỹ thuật dựng, tư duy cấu trúc sản phẩm xuất sắc

- Có khả năng tư duy sáng tạo và đưa ra giải pháp đột phá

- Kỹ thuật dựng, may, hoàn thiện sản phẩm mẫu tốt đến xuất sắc

- Có khả năng đọc hiểu bản thiết kế, mô hình thiết kế và thành thạo các kỹ thuật thiết kế rập bằng tay và phần mềm chuyên dụng

- Am hiểu về chất liệu, phom dáng và các xu hướng thời trang hiện đại.

- Khả năng phân tích, giải quyết vấn đề và tư duy sáng tạo

- Quyết liệt, không ngại thử nghiệm những ý tưởng mới

- Có khả năng tập trung cao, tỉ mỉ và cẩn thận trong công việc

- Có khả năng làm việc độc lập và phối hợp hiệu quả trong nhóm.

Quyền Lợi

- Du lịch, teambuilding hàng năm và các hoạt động tập thể (từ thiện, sinh nhật, lễ kỷ niệm, liên hoan...).

- Tham gia BHXH, BHYT, BHTN và các quyền lợi theo quy định pháp luật.

- Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động có cơ hội thăng tiến cao.

- Thưởng tết, thưởng đạt doanh số, lương tháng 13.

Thời gian làm việc: 8h00 - 17h00

Cách Thức Ứng Tuyển

