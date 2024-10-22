Tuyển Thời trang CÔNG TY TNHH DỆT KIM VIETTEX làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu

Tuyển Thời trang CÔNG TY TNHH DỆT KIM VIETTEX làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu

CÔNG TY TNHH DỆT KIM VIETTEX
Ngày đăng tuyển: 22/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 15/11/2024
CÔNG TY TNHH DỆT KIM VIETTEX

Thời trang

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Thời trang Tại CÔNG TY TNHH DỆT KIM VIETTEX

Mức lương
12 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: 789 Mỹ Đình, Nam Từ Liêm, Hà Nội, Nam Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Thời trang Với Mức Lương 12 - 15 Triệu

- Nghiên cứu thị trường, xu hướng mới, vải và kỹ thuật, tìm kiếm cảm hứng thiết kế từ đó có định hướng phù hợp.
- Quản lý quá trình thiết kế từ việc lên ý tưởng đến duyệt sản phẩm cuối cùng
- Phối hợp với cắt mẫu và may mẫu tạo sản phẩm theo đúng thiết kế và đảm bảo kỹ thuật.
- Tạo bản phác thảo sản xuất, chọn vải và phương thức may.
- Giới thiệu mood board, bảng màu và mẫu thử cho người mua hàng

Với Mức Lương 12 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên ngành thời trang hoặc ngành công nghệ may.
- Tối thiểu 02 năm kinh nghiệm ở vị trí thiết kế thời trang hoặc công nghệ may.
- Ưu tiên Portfolio thể hiện sản phẩm thiết kế đồ nam (chấp nhận Unisex, Menswear).
- Sử dụng thành thạo các phần mềm thiết kế: AI, Photoshop, InDesign, Canva.
- Hiểu rõ về quy trình lên sản phẩm, quy cách may.
- Kỹ năng giao tiếp, có cảm quan về thời trang, nghệ thuật.

Tại CÔNG TY TNHH DỆT KIM VIETTEX Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương theo năng lực (12-15tr) - Xét tăng lương theo kỳ hoặc khi hoàn thành tốt công việc, thưởng lương tháng thứ 13. - Thưởng/quà tặng dịp lễ & ưu đãi (voucher) dành riêng nhân viên mua hàng. - Teambuilding hàng năm và nhiều hoạt động khác trong năm. - Được thử sức trong một môi trường làm việc trẻ trung, năng động với chính sách đãi ngộ tốt, có nhiều cơ hội nâng cao năng lực bản thân và tăng thêm thu nhập.
Làm việc từ thứ 2 - sáng thứ 7; Sáng từ 8-12h; Chiều từ 13h15-17h15

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH DỆT KIM VIETTEX

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH DỆT KIM VIETTEX

CÔNG TY TNHH DỆT KIM VIETTEX

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Số nhà 14, phố Trần Bình, tổ 48, Phường Mai Dịch, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

