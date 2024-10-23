Tuyển Thời trang CÔNG TY TNHH THỜI TRANG THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ HOÀNG KIM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 12 Triệu

Mức lương 7 - 12 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 3 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Số 128 Nguyễn Trãi, Phường Bến Thành, Quận 1

Mô Tả Công Việc Thời trang Với Mức Lương 7 - 12 Triệu

Thiết kế mẫu mới đảm bảo theo chỉ tiêu được giao theo hàng tháng - quý Nắm bắt và cập nhật thông tin về ý tưởng mới, thực hiện thiết kế bám sát nhóm khách hàng mục tiêu của công ty. Lên kế hoạch các mẫu vải, phụ kiện phục vụ may mẫu và sản xuất Phối hợp quản lý hiệu quả với bộ phận ra mẫu và may mẫu để hoàn thiện sản phẩm theo đúng ý tưởng thiết kế

Thiết kế mẫu mới đảm bảo theo chỉ tiêu được giao theo hàng tháng - quý

Nắm bắt và cập nhật thông tin về ý tưởng mới, thực hiện thiết kế bám sát nhóm khách hàng mục tiêu của công ty.

Lên kế hoạch các mẫu vải, phụ kiện phục vụ may mẫu và sản xuất

Phối hợp quản lý hiệu quả với bộ phận ra mẫu và may mẫu để hoàn thiện sản phẩm theo đúng ý tưởng thiết kế

Với Mức Lương 7 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Cao Đẳng, Đại học Chuyên ngành thiết kế thời trang. Khả năng vẽ tay, vẽ máy tốt Kỹ năng sáng tạo độc đáo và nhạy bén với các vấn đề thời trang. Tinh thần trách nhiệm cao, nhiệt tình, làm việc độc lập và chủ động trong công việc Sạch sẽ, cẩn thận, chỉnh chu, có trách nhiệm trong công việc, nhanh nhẹn. Chấp nhận ứng viên mới ra trường nhưng kiến thức, nghiệp vụ tốt, có khả năng hoàn thành công việc tốt (đã nêu trong phần mô tả) CV mô tả chi tiết về thông tin và kinh nghiệm làm việc của bạn Portfolio thể hiện được quá trình sáng tạo, thành tựu của bạn 5 bản thiết kế thể hiện rõ nhất phong cách cá nhân của bạn

Tốt nghiệp Cao Đẳng, Đại học Chuyên ngành thiết kế thời trang. Khả năng vẽ tay, vẽ máy tốt

Kỹ năng sáng tạo độc đáo và nhạy bén với các vấn đề thời trang.

Tinh thần trách nhiệm cao, nhiệt tình, làm việc độc lập và chủ động trong công việc

Sạch sẽ, cẩn thận, chỉnh chu, có trách nhiệm trong công việc, nhanh nhẹn.

Chấp nhận ứng viên mới ra trường nhưng kiến thức, nghiệp vụ tốt, có khả năng hoàn thành công việc tốt (đã nêu trong phần mô tả)

CV mô tả chi tiết về thông tin và kinh nghiệm làm việc của bạn

Portfolio thể hiện được quá trình sáng tạo, thành tựu của bạn

5 bản thiết kế thể hiện rõ nhất phong cách cá nhân của bạn

Tại CÔNG TY TNHH THỜI TRANG THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ HOÀNG KIM Thì Được Hưởng Những Gì

Lương thỏa thuận (7 - 12 triệu) + KPI mẫu Được làm việc trong môi trường năng động, chuyên nghiệp Hưởng đầy đủ các chế độ theo quy định của Công ty và Luật Lao động: BHXH, BHYT,... Các quyền lợi khác theo chế độ của công ty: Teambuilding, nghỉ các ngày, tết,...

Lương thỏa thuận (7 - 12 triệu) + KPI mẫu

Được làm việc trong môi trường năng động, chuyên nghiệp

Hưởng đầy đủ các chế độ theo quy định của Công ty và Luật Lao động: BHXH, BHYT,...

Các quyền lợi khác theo chế độ của công ty: Teambuilding, nghỉ các ngày, tết,...

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THỜI TRANG THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ HOÀNG KIM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin