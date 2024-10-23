Tuyển Thời trang CÔNG TY TNHH THỜI TRANG THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ HOÀNG KIM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 12 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Thời trang Tại CÔNG TY TNHH THỜI TRANG THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ HOÀNG KIM
- Hồ Chí Minh: Số 128 Nguyễn Trãi, Phường Bến Thành, Quận 1
Mô Tả Công Việc Thời trang Với Mức Lương 7 - 12 Triệu
Thiết kế mẫu mới đảm bảo theo chỉ tiêu được giao theo hàng tháng - quý
Nắm bắt và cập nhật thông tin về ý tưởng mới, thực hiện thiết kế bám sát nhóm khách hàng mục tiêu của công ty.
Lên kế hoạch các mẫu vải, phụ kiện phục vụ may mẫu và sản xuất
Phối hợp quản lý hiệu quả với bộ phận ra mẫu và may mẫu để hoàn thiện sản phẩm theo đúng ý tưởng thiết kế
Với Mức Lương 7 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tốt nghiệp Cao Đẳng, Đại học Chuyên ngành thiết kế thời trang. Khả năng vẽ tay, vẽ máy tốt
Kỹ năng sáng tạo độc đáo và nhạy bén với các vấn đề thời trang.
Tinh thần trách nhiệm cao, nhiệt tình, làm việc độc lập và chủ động trong công việc
Sạch sẽ, cẩn thận, chỉnh chu, có trách nhiệm trong công việc, nhanh nhẹn.
Chấp nhận ứng viên mới ra trường nhưng kiến thức, nghiệp vụ tốt, có khả năng hoàn thành công việc tốt (đã nêu trong phần mô tả)
CV mô tả chi tiết về thông tin và kinh nghiệm làm việc của bạn
Portfolio thể hiện được quá trình sáng tạo, thành tựu của bạn
5 bản thiết kế thể hiện rõ nhất phong cách cá nhân của bạn
Tại CÔNG TY TNHH THỜI TRANG THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ HOÀNG KIM Thì Được Hưởng Những Gì
Lương thỏa thuận (7 - 12 triệu) + KPI mẫu
Được làm việc trong môi trường năng động, chuyên nghiệp
Hưởng đầy đủ các chế độ theo quy định của Công ty và Luật Lao động: BHXH, BHYT,...
Các quyền lợi khác theo chế độ của công ty: Teambuilding, nghỉ các ngày, tết,...
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THỜI TRANG THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ HOÀNG KIM
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
