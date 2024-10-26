Tuyển Nhân Viên Thiết Kế Thời Trang thu nhập 8 - 13 triệu Toàn thời gian tại Hà Nội

Mức lương 8 - 13 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tòa nhà số 14 ngõ 90 Yên Lạc, Hai Bà Trưng

Mô Tả Công Việc Với Mức Lương 8 - 13 Triệu

- Trực tiếp thiết kế các đơn hàng đồng phục theo ý kiến của KH và NVKD

- Chỉnh sửa thiết kế theo yêu cầu của KH

- Đảm bảo thiết kế khả thi về mặt kĩ thuật

- Tìm hiểu, nghiên cứu sản phẩm, xu hướng thời trang để lên ý tưởng thiết kế sản phẩm mới cho bộ sưu tập đồng phục cho các ngành hàng (Polo, công sở, nhà hàng KS, Resort, Team building, Quà tặng sự kiện, thu đông...)

- Làm việc với bộ phận Vật tư để lựa chọn nguyên phụ liệu thích hợp cho thiết kế để lên mẫu.

- Làm việc với thiết kế rập và may mẫu để đảm bảo sản phẩm mẫu được thực hiện đúng theo ý tưởng thiết kế.

- Đưa ra các ý tưởng đổi mới, sáng tạo để cải thiện chất lượng, hình ảnh sản phẩm và dịch vụ của công ty

Với Mức Lương 8 - 13 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp chuyên ngành dệt may/thời trang hoặc tương tự

- Có trên 2 năm kinh nghiệm thiết kế thời trang

- Thành thạo PS, AI và các phần mềm thiết kế khác

- Đam mê, sáng tạo, thích học hỏi, có hứng thú với thời trang

- Làm việc có trách nhiệm theo deadline

Tại Công ty TNHH Moda Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập: Lương cơ bản 8-10 triệu + thưởng KPI (thu nhập trên 10 triệu)

Môi trường năng động, sáng tạo, sếp và đồng nghiệp biết lắng nghe, làm việc dân chủ, hiện đại, chuyên nghiệp, có cơ hội thăng tiến và ổn định lâu dài.

Quyền lợi: chế độ BHXH, BHYT, BHTN theo quy định của nhà nước.

Được xét tăng lương định kỳ, thưởng lễ, tết, lương tháng 13...

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Moda Việt Nam

