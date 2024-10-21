Tuyển Thời trang Chi nhánh Dệt may Delta Sài Gòn làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 9 - 12 Triệu

- Nghiên cứu xu hướng thời trang thể thao, thiết kế mẫu;

- Phân tích yêu cầu thiết kế, đưa ra ý tưởng phù hợp và hoàn thành yêu cầu trong thời gian theo kế hoạch;

- Làm tài liệu chi tiết kỹ thuật cho mẫu sketch, làm định vị và kích thước file in. Thiết kế mẫu sketch và mẫu in thêu trên phần mềm đồ họa theo ý tưởng, chủ đề theo từng mùa;

- Phối hợp kỹ thuật rập, may mẫu, kỹ thuật in thêu.. chỉnh sửa để lên mẫu thật và hoàn thiện mẫu đưa vào sản xuất;

- Theo dõi tiến độ và hướng dẫn may mẫu, kiểm tra chất lượng mẫu trước khi đưa cho khách hàng, sáng tạo thẩm mỹ cho nhãn hiệu;

- Tìm kiếm chất liệu, phối màu và làm bảng tác nghiệp cho đơn hàng sản xuất;

- Thiết kế bộ sưu tập thời trang thể thao xuân – hè và thu – đông;

- Tham gia duyệt mẫu, chỉnh sửa mẫu sản xuất với bộ phận kinh doanh.