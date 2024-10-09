Tuyển Thiết kế đồ hoạ CÔNG TY TNHH Y TẾ SORAICINE làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 12 Triệu

Mức lương 10 - 12 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tòa nhà Nam Cường Building, P. Tố Hữu, Q. Hà Đông, TP. Hà Nội, Hà Đông

Mô Tả Công Việc Thiết kế đồ hoạ Với Mức Lương 10 - 12 Triệu

Chịu trách nhiệm thiết kế các ấn phẩm (poster, tờ rơi, standee, backdrop, bandroll, thư mời,...) hỗ trợ cho việc quảng bá, tuyển sinh, hoạt động đào tạo, tổ chức sự kiện của công ty; Thiết kế các ấn phẩm đồ họa: Logo, catalogue, nhận diện thương hiệu,... Thiết kế các mẫu quảng cáo, brochure, banner ... theo ý tưởng có trước. Cùng triển khai các chương trình Marketing/PR cho các sự kiện, chiến dịch của công ty; Chỉnh sửa, hoàn thiện sản phẩm theo yêu cầu; Thực hiện các công việc theo sự phân công của quản lý;

Chịu trách nhiệm thiết kế các ấn phẩm (poster, tờ rơi, standee, backdrop, bandroll, thư mời,...) hỗ trợ cho việc quảng bá, tuyển sinh, hoạt động đào tạo, tổ chức sự kiện của công ty;

Thiết kế các ấn phẩm đồ họa: Logo, catalogue, nhận diện thương hiệu,...

Thiết kế các mẫu quảng cáo, brochure, banner ... theo ý tưởng có trước.

Cùng triển khai các chương trình Marketing/PR cho các sự kiện, chiến dịch của công ty;

Chỉnh sửa, hoàn thiện sản phẩm theo yêu cầu;

Thực hiện các công việc theo sự phân công của quản lý;

Với Mức Lương 10 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Yêu cầu kỹ năng :

Yêu cầu kỹ năng

Sử dụng thành thạo Photoshop, Illstrator, Indesign, phần mềm chỉnh sửa video và các công cụ hỗ trợ khác. Có khả năng và am hiểu về in ấn Có mục tiêu, hoài bão, đam mê, nhiệt huyết trong công việc; Khả năng mỹ thuật tốt, tính năng động, sáng tạo, giàu ý tưởng và có tư duy sáng tạo logic và luôn chủ động trong công việc; Kỹ năng làm việc độc lập và làm việc theo nhóm;

Sử dụng thành thạo Photoshop, Illstrator, Indesign, phần mềm chỉnh sửa video và các công cụ hỗ trợ khác.

Có khả năng và am hiểu về in ấn

Có mục tiêu, hoài bão, đam mê, nhiệt huyết trong công việc;

Khả năng mỹ thuật tốt, tính năng động, sáng tạo, giàu ý tưởng và có tư duy sáng tạo logic và luôn chủ động trong công việc;

Kỹ năng làm việc độc lập và làm việc theo nhóm;

Yêu cầu kinh nghiệm :

Yêu cầu kinh nghiệm

Có từ 1 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực thiết kế, đồ họa... Kỹ năng biết quay và chụp ảnh cơ bản

Có từ 1 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực thiết kế, đồ họa...

Kỹ năng biết quay và chụp ảnh cơ bản

Tại CÔNG TY TNHH Y TẾ SORAICINE Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương cứng: từ 10.000.000đ – 12.000.000đ (có thể thỏa thuận theo năng lực) + Thưởng + phụ cấp

10.000.000đ – 12.000.000đ

- Được làm việc trong môi trường trẻ trung, năng động, chuyên nghiệp, sáng tạo.

- Có cơ hội học hỏi, phát triển sự nghiệp bền vững.

- Được xét tăng lương theo năng lực.

- Đi du lịch hàng năm/Teambuilding/ Gala.....

- Các chế độ BHXH, chính sách theo Luật lao động và theo chế độ riêng của công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH Y TẾ SORAICINE

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin