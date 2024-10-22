Tuyển Sản xuất DOANH NGHIỆP CHẾ XUẤT NITORI VIỆT NAM - CHI NHÁNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 13 Triệu

Mức lương 10 - 13 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Đường N3, Lô G, KCN Phú Mỹ 3, Phường Phước Hòa, Phú Mỹ

Mô Tả Công Việc Sản xuất Với Mức Lương 10 - 13 Triệu

Hỗ trợ làm mẫu, thiết kế mẫu cho sản phẩm phục vụ giấc ngủ như: ĐỆM các loại lò xo, mút xốp, bông gòn..., các sản phẩm bổ trợ (tấm pad, cover, topper mattress...), gối, mền Bóc tách sản phẩm mẫu hoặc nhận thông số mẫu từ khách hàng Làm bản vẽ, tài liệu thể hiện quy trình sản xuất sản phẩm hàng loạt Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của cấp trên.

Với Mức Lương 10 - 13 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Nam tuổi từ 23 trờ lên. Tốt nghiệp CĐ/ ĐH, chuyên ngành: Thiết kế, Kỹ thuật, Cơ khí,...(Chấp nhận sinh viên mới ra trường chuyên ngành kỹ thuật, cơ khí) Có khả năng đọc, hiểu bản vẽ kỹ thuật, Sử dụng tốt Autocad/2D Kỹ năng làm việc độc lập và làm việc nhóm tốt Nhiệt tình, ham học hỏi, nhanh nhẹn Giao tiếp cơ bản tiếng Nhật hoặc tiếng Anh

Tại DOANH NGHIỆP CHẾ XUẤT NITORI VIỆT NAM - CHI NHÁNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU Thì Được Hưởng Những Gì

Lương thỏa thuận theo năng lực Tham gia đầy đủ chế độ Bảo hiểm theo quy định của Luật lao động Xét tăng lương vào tháng 4 hàng năm Thưởng trung bình năm: Từ 2-3 tháng lương (phụ thuộc vào tình hình sản xuất kinh doanh của công ty) Môi trường làm việc năng động, sáng tạo, có nhiều cơ hội phát triển Miễn phí bữa ăn giữa ca Sắp xếp xe đưa rước các huyện trong tỉnh BRVT và 1 số khu vực ở Đồng Nai (Long Thành, Nhơn Trạch, Sông Ray, Cẩm Mỹ)

Cách Thức Ứng Tuyển Tại DOANH NGHIỆP CHẾ XUẤT NITORI VIỆT NAM - CHI NHÁNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU

