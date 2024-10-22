Tuyển Sản xuất DOANH NGHIỆP CHẾ XUẤT NITORI VIỆT NAM - CHI NHÁNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 13 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Sản xuất Tại DOANH NGHIỆP CHẾ XUẤT NITORI VIỆT NAM - CHI NHÁNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU
- Hà Nội: Đường N3, Lô G, KCN Phú Mỹ 3, Phường Phước Hòa, Phú Mỹ
Mô Tả Công Việc Sản xuất Với Mức Lương 10 - 13 Triệu
Hỗ trợ làm mẫu, thiết kế mẫu cho sản phẩm phục vụ giấc ngủ như: ĐỆM các loại lò xo, mút xốp, bông gòn..., các sản phẩm bổ trợ (tấm pad, cover, topper mattress...), gối, mền
Bóc tách sản phẩm mẫu hoặc nhận thông số mẫu từ khách hàng
Làm bản vẽ, tài liệu thể hiện quy trình sản xuất sản phẩm hàng loạt
Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của cấp trên.
Với Mức Lương 10 - 13 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Nam tuổi từ 23 trờ lên. Tốt nghiệp CĐ/ ĐH, chuyên ngành: Thiết kế, Kỹ thuật, Cơ khí,...(Chấp nhận sinh viên mới ra trường chuyên ngành kỹ thuật, cơ khí)
Có khả năng đọc, hiểu bản vẽ kỹ thuật,
Sử dụng tốt Autocad/2D
Kỹ năng làm việc độc lập và làm việc nhóm tốt
Nhiệt tình, ham học hỏi, nhanh nhẹn
Giao tiếp cơ bản tiếng Nhật hoặc tiếng Anh
Tại DOANH NGHIỆP CHẾ XUẤT NITORI VIỆT NAM - CHI NHÁNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU Thì Được Hưởng Những Gì
Lương thỏa thuận theo năng lực
Tham gia đầy đủ chế độ Bảo hiểm theo quy định của Luật lao động
Xét tăng lương vào tháng 4 hàng năm
Thưởng trung bình năm: Từ 2-3 tháng lương (phụ thuộc vào tình hình sản xuất kinh doanh của công ty)
Môi trường làm việc năng động, sáng tạo, có nhiều cơ hội phát triển
Miễn phí bữa ăn giữa ca
Sắp xếp xe đưa rước các huyện trong tỉnh BRVT và 1 số khu vực ở Đồng Nai (Long Thành, Nhơn Trạch, Sông Ray, Cẩm Mỹ)
Cách Thức Ứng Tuyển Tại DOANH NGHIỆP CHẾ XUẤT NITORI VIỆT NAM - CHI NHÁNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
